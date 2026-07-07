L'Ospedale di Terni ha implementato con successo una tecnologia all'avanguardia che sfrutta la realtà virtuale per supportare i bambini che devono affrontare interventi chirurgici. Questa iniziativa pionieristica è stata avviata nel reparto di Chirurgia pediatrica della struttura umbra, offrendo ai piccoli pazienti la possibilità di indossare speciali visori immersivi nei momenti che precedono l'operazione.

L'obiettivo principale di questa innovazione è ridurre significativamente l'ansia e la paura che spesso accompagnano i bambini prima di un intervento.

I visori di realtà virtuale consentono ai giovani pazienti di immergersi in ambienti virtuali rilassanti e colorati, distogliendo efficacemente la loro attenzione dal contesto ospedaliero, che può essere percepito come stressante. Il personale sanitario dell'ospedale di Terni ha evidenziato come questa soluzione non solo migliori l'esperienza dei bambini, ma offra anche un sostegno prezioso alle loro famiglie durante l'intero percorso preoperatorio, rendendolo meno gravoso.

L'applicazione concreta della realtà virtuale nel percorso preoperatorio

La realtà virtuale viene proposta ai bambini in un momento cruciale: poco prima del loro ingresso in sala operatoria. Attraverso l'utilizzo dei visori, i piccoli pazienti hanno l'opportunità di esplorare una varietà di scenari, che spaziano da paesaggi naturali incantevoli a mondi fantastici e immaginifici, o di dedicarsi a semplici giochi interattivi.

L'intento è chiaro: creare un'atmosfera il più possibile serena e distesa, facilitando un approccio più calmo all'intervento. Questo progetto è il frutto di una stretta e proficua collaborazione tra il personale medico specializzato e gli esperti in tecnologie digitali applicate al settore della salute, unendo competenze cliniche e innovazione tecnologica.

L'impegno dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni per l'innovazione

L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si conferma un punto di riferimento fondamentale nel panorama sanitario dell'Umbria. La struttura è riconosciuta per l'offerta di servizi di alta specializzazione, tra cui spicca la chirurgia pediatrica, un'area che richiede particolare attenzione e sensibilità.

L'ospedale si distingue per la sua costante propensione all'adozione di soluzioni innovative, tutte orientate a migliorare il benessere complessivo dei pazienti. Una particolare enfasi è posta sulle esigenze dei più piccoli, per i quali vengono sviluppati approcci dedicati. L'introduzione della realtà virtuale si inserisce perfettamente in un più ampio e consolidato percorso di umanizzazione delle cure, un valore cardine promosso attivamente dalla direzione e da tutto il personale della struttura ospedaliera, con l'obiettivo di rendere l'ambiente ospedaliero più accogliente e meno intimidatorio.