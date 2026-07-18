Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Regione Piemonte, inserendo il progetto del nuovo ospedale infantile torinese Regina Margherita nella proposta di decreto per interventi di elevata utilità sociale in edilizia sanitaria finanziabili dall'Inail. Il provvedimento, annunciato il 18 luglio 2026, prevede per il Piemonte un incremento di 300 milioni di euro. Questi fondi si aggiungono ai 2 miliardi e 89 milioni già destinati a interventi regionali, portando il valore complessivo delle opere nel programma Inail a circa 2,4 miliardi di euro.

Il nuovo ospedale Regina Margherita si unisce ad altri sette presidi sanitari già inclusi nell'accordo tra Regione Piemonte e Inail: Torino Nord, Cambiano, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria. Il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi hanno sottolineato come "il dossier predisposto dai nostri uffici abbia dimostrato la necessità di dotare uno degli ospedali pediatrici più importanti d’Italia di una nuova sede moderna, funzionale e all’altezza della qualità dei suoi professionisti e delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie". L’inserimento dell’intervento nella proposta alla Conferenza Stato-Regioni assicura i 300 milioni di euro necessari. Il futuro ospedale avrà 294 posti letto, di cui 31 tecnici, e sorgerà in prossimità del Parco della Salute, a sud del Grattacielo Piemonte, consentendo un'integrazione funzionale anche tramite una passerella di collegamento.

Il programma di edilizia sanitaria in Piemonte

L'incremento di risorse per il nuovo ospedale Regina Margherita si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti previsti dal programma Inail per la sanità piemontese. Con l'aggiunta dei 300 milioni, il totale delle opere finanziate in Piemonte raggiunge circa 2,4 miliardi di euro. Gli altri sette ospedali già nel programma – Torino Nord, Cambiano, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria – confermano un piano di ammodernamento diffuso su tutto il territorio regionale.

La programmazione socio-sanitaria regionale

L'iniziativa per il Regina Margherita si inserisce nella visione strategica del Piano socio-sanitario regionale 2025-2030. Approvato dal Consiglio regionale del Piemonte il 22 dicembre 2025, questo documento è lo strumento direttivo per gli interventi sanitari e sociali.

La programmazione regionale si basa su principi quali la tutela della salute come diritto inalienabile, il primato della prevenzione, la partecipazione attiva degli enti locali e dei cittadini, l'omogeneità e uniformità delle prestazioni e la valorizzazione del sistema sanitario come motore di sviluppo sociale ed economico. Questi principi guidano le scelte relative agli investimenti in edilizia sanitaria, inclusa la realizzazione del nuovo ospedale Regina Margherita.