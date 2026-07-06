Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto l'obiettivo Pnrr per l'attivazione di 23 Case di comunità. L'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato il traguardo il 4 luglio 2026 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, durante la presentazione dei dati sull'attuazione della Missione 6 del Pnrr nell'Azienda sanitaria Friuli centrale (Asufc). Riccardi ha sottolineato come il "percorso della sanità territoriale, portato avanti per anni, oggi diventa realtà", anticipando la prossima diffusione dei dati per Trieste, Gorizia e Pordenone.

Il modello organizzativo ha comportato un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro (40.166.851 euro), di cui 16.383.345 euro da fondi Pnrr e 23.783.506 euro cofinanziati dalla Regione, destinati a interventi edili, impiantistici e attrezzature. La rete, in modalità hub e spoke, copre Udine, Tarvisio, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Tarcento, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Palmanova, Cervignano del Friuli e Latisana (apertura prevista nei primi mesi del 2027).

Servizi, accessi e personale

Nei primi sei mesi di attività (dicembre 2025-maggio 2026), le Case di comunità hanno registrato un'elevata domanda: picchi di oltre 4.000 accessi diurni a Udine e Cividale e 11.199 contatti per la continuità assistenziale notturna e festiva solo a Udine.

Per l'operatività medica h24, si impiegano medici a tempo determinato/indeterminato, contratti libero-professionali e coprogettazione, oltre a bandi per medici pensionati. Il modello offre servizi obbligatori come il punto unico di accesso, assistenza domiciliare e servizi infermieristici, promuovendo la sussidiarietà orizzontale con il Terzo settore. L'assessore ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento di sindaci e rappresentanze per "spiegare a cosa serve tutto questo".

Rete regionale e questioni sul personale

Nell'Asufc, tutte le Case di comunità finanziate dal Pnrr (9 hub e 4 spoke) sono operative. La struttura di Latisana, scorporata dal finanziamento europeo, sarà ricostruita per ospitare anche l'ospedale di comunità.

A livello regionale, sono previste 32 Case della comunità, superando l'obiettivo iniziale di 23, con un investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro. I servizi infermieristici sono attivi ovunque, mentre si procede all'integrazione degli assistenti sociali e al coordinamento con il Terzo settore. Il personale medico include medici di medicina generale e professionisti esterni, con l'intenzione di sostituire progressivamente queste collaborazioni. Il sindacato Snami ha richiesto un confronto sulle modalità di copertura dei turni, evidenziando la presenza obbligatoria dei medici di medicina generale nelle linee di indirizzo.