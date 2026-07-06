Il Milan si appresta a inaugurare una nuova era con la presentazione ufficiale di Ruben Amorim, il nuovo allenatore della squadra rossonera. L'atteso evento è fissato per mercoledì 8 luglio, alle ore 15, presso la prestigiosa sede di Casa Milan. Questo appuntamento segna un momento cruciale per il club, a soli due giorni dall'arrivo del tecnico portoghese nel capoluogo lombardo.

L'avventura italiana di Ruben Amorim, classe 1985, ha preso il via nel primo pomeriggio odierno con il suo sbarco all'aeroporto di Linate Prime, un arrivo che ha subito catturato l'attenzione dei principali quotidiani sportivi e degli addetti ai lavori.

Dopo i primi impegni, il tecnico si è recato direttamente nella sede del club per la realizzazione dei contenuti multimediali e dei video di rito, destinati ai canali ufficiali della società. Un segno tangibile dell'enorme curiosità che circonda il nuovo volto della panchina milanista.

Il programma dei primi giorni a Milano: da Casa Milan a Milanello

Il calendario dei primi giorni di Ruben Amorim a Milano è già fitto di impegni. Dopo aver completato le prime formalità e le riprese a Casa Milan, il tecnico portoghese si dirigerà verso il centro sportivo di Milanello, a Carnago, in provincia di Varese. Questa sarà la sua prima vera visita alla struttura che ospiterà gli allenamenti della squadra.

In questa fase iniziale di ambientamento logistico, Amorim soggiornerà all'interno delle strutture del centro sportivo rossonero, mentre avvierà la ricerca di un appartamento in città.

La preparazione atletica della squadra prenderà il via con i test fisici, programmati per domenica 12 luglio. A seguire, lunedì, si terrà il primo allenamento della nuova stagione, che rappresenterà anche la prima sessione guidata personalmente dal neo-allenatore portoghese. Sarà l'occasione per Amorim di iniziare a impartire le sue direttive e a conoscere da vicino i giocatori.

Obiettivi ambiziosi e le aspettative sul nuovo tecnico

La scelta di Ruben Amorim da parte del Milan è stata dettata da un obiettivo chiaro e ambizioso: riportare la squadra rossonera nell'élite del calcio europeo, con la qualificazione alla Champions League.

La sua presentazione ufficiale non è solo un evento formale, ma il primo passo concreto verso la realizzazione di questo traguardo, con l'avvio imminente degli allenamenti e delle attività di preparazione pre-campionato.

L'arrivo del tecnico lusitano ha generato un'onda di entusiasmo e aspettative. La sua giovane età e l'esperienza internazionale lo rendono una figura promettente per il rilancio del club. La conferenza stampa dell'8 luglio sarà un momento chiave per i tifosi e gli addetti ai lavori, che potranno ascoltare le prime dichiarazioni di Amorim e conoscere i dettagli del progetto tecnico che il Milan intende sviluppare sotto la sua guida. Il club rossonero, affidando la squadra a un allenatore con queste caratteristiche, mira a inaugurare una fase di rinnovamento e successi.