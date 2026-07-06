Il rapporto 'Crea Sanità 2026' ha analizzato in dettaglio l'indice di performance della sanità molisana, mettendo in luce sia aspetti critici sia incoraggianti segnali di progresso. Il documento, pubblicato il 2 luglio 2026, ha l'obiettivo di valutare le effettive opportunità di tutela della salute di cui beneficiano i cittadini nelle diverse regioni italiane e l'evoluzione che queste opportunità hanno nel tempo.

Performance Sanitaria: Molise a Confronto con le Regioni

Secondo il rapporto, il Molise si colloca su un livello di performance sanitaria giudicato 'basso'.

Se il risultato massimo raggiungibile è fissato al 100%, la regione registra un valore inferiore al 40%. Questo dato la posiziona significativamente al di sotto della media nazionale. In un confronto diretto, il Veneto si distingue al primo posto con il 64%, dimostrando un'efficienza superiore. All'estremo opposto, la Calabria è il fanalino di coda con il 36%. Queste cifre evidenziano la marcata disparità tra le diverse realtà regionali in termini di efficacia e qualità dei servizi sanitari offerti.

La Percezione dei Cittadini e gli Investimenti Strategici

Nonostante le criticità emerse, il report segnala anche elementi positivi che offrono una prospettiva di miglioramento. Tra il 2019 e il 2025, una quota significativa del 25,9% dei molisani intervistati ha percepito un miglioramento nei servizi sanitari regionali.

Questa percentuale rappresenta il valore più alto registrato in Italia, a pari merito con l'Abruzzo, indicando una crescente fiducia. Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, ha accolto con soddisfazione questi dati, sottolineando l'importanza di tale percezione. "Il nostro obiettivo non è inseguire classifiche," ha dichiarato Roberti, "ma migliorare concretamente la qualità dell'assistenza e garantire ai molisani servizi sempre più efficienti, moderni e vicini ai bisogni delle persone."

Negli ultimi anni, il Molise ha intrapreso una serie di investimenti strategici per il rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale. Questo impegno ha riguardato il reclutamento di nuove professionalità, il potenziamento delle strutture esistenti e l'acquisizione di tecnologie sanitarie di ultima generazione.

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) è stata protagonista di una profonda azione di rilancio organizzativo e assistenziale, un'iniziativa resa possibile dalla stretta collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e professionisti del settore. Un ulteriore elemento che testimonia il percorso di crescita della sanità molisana è il pieno rispetto degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento della medicina territoriale. La Regione ha infatti raggiunto i target previsti per la realizzazione delle strutture territoriali finanziate dal Pnrr, confermando la sua capacità di onorare gli impegni assunti e di guidare una trasformazione profonda del modello di assistenza, sempre più orientato alla prossimità, alla prevenzione e alla presa in carico del paziente.

Traguardi del Pnrr e Prospettive Future per la Sanità Molisana

Il presidente Roberti ha evidenziato che il rispetto degli obiettivi del Pnrr sulla medicina territoriale rappresenta "un risultato di cui andare orgogliosi". Questo traguardo è considerato un tassello fondamentale di un percorso più ampio che punta a rendere il sistema sanitario regionale "sempre più vicino ai cittadini". La trasformazione in atto è focalizzata sul miglioramento della prossimità, della prevenzione e della presa in carico del paziente, elementi ritenuti centrali e strategici per il futuro della sanità molisana. Questo lavoro, spesso silenzioso e poco visibile, è quello che quotidianamente permette ai cittadini di trovare servizi migliori e risposte più tempestive, consolidando la fiducia nel sistema regionale.