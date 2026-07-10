La sanità umbra ha ottenuto una piena promozione dal Ministero della Salute, superando con successo il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per l'anno 2024. La regione ha raggiunto la sufficienza in tutti e tre gli ambiti cruciali valutati dal Nuovo sistema di garanzia, strumento istituito per assicurare ai cittadini italiani l'erogazione dei Lea in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità.

I risultati anticipati pongono l'Umbria in una posizione di rilievo. Nell'area della prevenzione, la regione ha registrato un notevole punteggio di 95 punti, collocandosi tra le prime regioni italiane.

Per l'assistenza distrettuale, il Ministero ha assegnato 82 punti, mentre per l'assistenza ospedaliera il valore raggiunto è stato di 77 punti. Questi dati complessivi attestano la capacità del sistema sanitario regionale di mantenere standard elevati in tutte le sue componenti.

Performance consolidate e confronto storico

Questa positiva valutazione per il 2024 si inserisce in un percorso di eccellenza consolidata, già evidenziato dall'analisi della Fondazione Gimbe per il 2023. In quell'occasione, l'Umbria aveva dimostrato performance superiori alla media nazionale per l'adempimento ai Lea, totalizzando 257 punti contro i 226 della media italiana. Nel dettaglio, nel 2023 la regione aveva ottenuto 93 punti nell'area della prevenzione, 80 punti per l'assistenza distrettuale e 84 punti per l'assistenza ospedaliera.

Questi dati storici confermano una continuità nei risultati positivi e ribadiscono la costante adempienza della sanità umbra ai parametri del Nuovo sistema di garanzia.

Il sistema di garanzia e il posizionamento dell'Umbria

Il sistema di garanzia del Ministero della Salute è un pilastro per il monitoraggio delle performance sanitarie regionali, articolato su tre aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. L'obiettivo è garantire che i Livelli essenziali di assistenza siano erogati in modo uniforme ed equo. Nel 2023, mentre otto regioni non erano riuscite a soddisfare i requisiti, l'Umbria si è distinta superando costantemente la soglia di sufficienza in tutte le aree monitorate.

Questo posizionamento conferma la regione come un esempio virtuoso nell'applicazione e nell'erogazione dei servizi sanitari essenziali, evidenziando un impegno costante verso la tutela della salute dei suoi cittadini.