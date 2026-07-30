La Asl di Salerno ha inaugurato a Sant'Arsenio, presso il presidio sanitario di via Monsignor Antonio Sacco, il nuovo Servizio di Radiologia Territoriale. Questa iniziativa strategica è volta a potenziare l'assistenza sanitaria locale, fornendo un supporto essenziale alle attività dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità. La presentazione ufficiale del servizio ha visto la partecipazione del direttore generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto, affiancato dal sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, dal direttore sanitario del Distretto 72, Luigi Mandia, e dal direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Andrea Manto.

Dotazioni e sinergie del nuovo polo diagnostico

La Radiologia territoriale di Sant'Arsenio è equipaggiata con moderne apparecchiature diagnostiche, tra cui spicca una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). Questo strumento è fondamentale per la diagnosi precoce dell'osteoporosi e per il monitoraggio accurato delle patologie dell'apparato scheletrico. All'interno dello stesso complesso sanitario, sono già pienamente operativi l'Ospedale di Comunità, che dispone di 16 posti letto per pazienti che richiedono cure a bassa intensità clinica, e la Casa della Comunità, punto di riferimento per i servizi sanitari territoriali. Un ulteriore sviluppo riguarda la conferma del progetto di ampliamento per la struttura “Terra Futura”, una risorsa preziosa dedicata alla doppia diagnosi, già impegnata nell'assistenza a persone con dipendenze da alcol e disturbi da gioco d'azzardo.

Il direttore generale dell'Asl di Salerno, Gennaro Sosto, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando: “L’Ospedale di Comunità di Sant’Arsenio si configura come uno dei primi modelli assistenziali di questo tipo in Italia, permettendo una presa in carico più attenta e vicina alle esigenze delle persone più fragili.”

L'innovazione della Radiologia Mobile e la rete territoriale

L'attivazione del servizio a Sant'Arsenio si inserisce nella più ampia strategia della Asl Salerno per il potenziamento della sanità territoriale, attraverso un approccio che integra innovazione organizzativa e tecnologica. In questo contesto, è stata recentemente introdotta la Radiologia Mobile nelle aree interne del Cilento.

Questo servizio all'avanguardia permette di eseguire radiografie direttamente al domicilio di pazienti fragili o di coloro che incontrano difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie. Il progetto, frutto della collaborazione tra la UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale dell’ASL Salerno e il Dipartimento di Diagnostica per Immagini, si avvale della consolidata rete delle Botteghe di Comunità per ottimizzare l'accesso ai servizi diagnostici e la gestione digitale dei referti.

Questa soluzione è specificamente pensata per i pazienti fragili, non deambulanti, cronici, oncologici e per chiunque, a causa di condizioni cliniche o logistiche, abbia impedimenti a recarsi presso ambulatori o ospedali.

Grazie a un'unità radiologica mobile completamente digitalizzata, gli esami possono essere effettuati direttamente a casa del paziente o in altre strutture territoriali, eliminando la necessità di trasferimenti spesso complessi e gravosi. Il percorso diagnostico è interamente integrato con i sistemi informativi aziendali, garantendo una gestione digitale completa, dalla prescrizione alla refertazione, fino alla pubblicazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico, assicurando così rapidità, sicurezza e continuità assistenziale.

Le Botteghe di Comunità rivestono un ruolo cruciale in questo modello, fungendo da ponte tra il cittadino, il territorio e l'ospedale: raccolgono le richieste, verificano l'idoneità del paziente e attivano il percorso assistenziale.

Il medico radiologo, a sua volta, autorizza la prestazione e referta le immagini trasmesse in tempo reale dall'unità mobile. L'efficacia di questo approccio è già stata dimostrata dal successo del servizio sperimentale di prelievo ematico territoriale, che nei primi quattro mesi di attività ha registrato 557 prelievi, rendendo gli esami di laboratorio più accessibili, specialmente per anziani e residenti in aree remote. Attraverso queste iniziative, la Asl Salerno prosegue nel rafforzamento di un modello assistenziale che integra ospedale, territorio e tecnologie digitali, con l'obiettivo di creare un framework sanitario sempre più vicino ai bisogni dei cittadini.