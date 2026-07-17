Il Policlinico Sant'Orsola Irccs di Bologna ha avviato un nuovo progetto di ricerca, sostenuto dalla Fondazione Airc, per individuare il punto debole della leucemia mieloide acuta. Guidato dall’ematologo Antonio Curti, il progetto indaga la connessione tra mutazioni del gene TP53, alti livelli di interferone gamma e l'infiammazione disfunzionale del midollo osseo, fattori chiave per la resistenza di questo tumore alle terapie.

Il programma quinquennale, finanziato nell’ambito del bando “Investigator Grant 2025” della Fondazione Airc, prevede un sostegno fino a 800mila euro (58mila già assegnati a fine 2025).

L’obiettivo è comprendere i meccanismi tra cellule leucemiche e microambiente, per sviluppare terapie innovative che "spengano l’infiammazione e ripristino il ruolo del sistema immunitario del paziente", come spiegato da Curti.

La ricerca del "tallone d’Achille"

La leucemia mieloide acuta con mutazioni del gene TP53 è una sfida complessa in ematologia. Pur resistente, la malattia potrebbe celare un “tallone d’Achille”. Il progetto mira a indagare il ruolo dell’infiammazione disfunzionale e della produzione eccessiva di interferone gamma nel microambiente del midollo osseo, per nuovi bersagli e immunoterapie efficaci. Curti paragona la malattia al mito di Achille, cercando il suo punto di vulnerabilità nel microambiente.

Prospettive e scoperte correlate

La Fondazione Airc sostiene anche progetti su mielodisplasie, che possono evolvere in leucemia mieloide acuta. Studi recenti hanno identificato alterazioni molecolari ed epigenetiche che predicono la progressione. In particolare, la proteina PU.1 è emersa come marcatore e potenziale fattore causale della trasformazione delle mielodisplasie in leucemia mieloide acuta. Bloccare PU.1 potrebbe ridurre la proliferazione delle cellule malate e l’attivazione dei geni legati a infiammazione e risposta immunitaria, aprendo nuove prospettive per terapie mirate e la medicina di precisione.

L’integrazione di queste conoscenze è un passo verso una migliore comprensione e gestione clinica dei tumori ematologici resistenti, inclusa la leucemia mieloide acuta.