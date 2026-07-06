Segnali incoraggianti giungono dalla provincia dell’Aquila nella gestione dello scompenso cardiaco, una patologia che rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario, soprattutto tra gli anziani. Nell’ultimo decennio, infatti, si è registrata una diminuzione delle prime ospedalizzazioni e un miglioramento della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati positivi emergono dallo studio Aquore, una ricerca congiunta di Asl 1 Abruzzo e Università dell’Aquila, pubblicata su due autorevoli riviste scientifiche internazionali: Bmj Open e Scientific Reports del gruppo Nature.

Il progetto, finanziato dal Dipartimento Mesva dell’Ateneo aquilano e coordinato dal professor Loreto Lancia, ha visto la partecipazione del gruppo dell’Area delle Scienze infermieristiche dell’Università dell’Aquila, con Cristina Petrucci, Angelo Dante, Valeria Caponnetto, Vittorio Masotta, Ilaria Paoli e Gianluca Azzellino. A loro si sono uniti il professor Silvio Romano, cardiologo e responsabile dell’Unità operativa di Diagnostica e follow-up dello scompenso cardiaco della Asl 1 Abruzzo, e il dottor Leondino Mammarella, già responsabile del Servizio gestione flussi informativi, Osservatorio epidemiologico, qualità e audit della medesima azienda sanitaria. Una collaborazione essenziale per l’analisi dei dati.

I risultati dello studio sulla provincia dell’Aquila

Le due pubblicazioni hanno analizzato incidenza, sopravvivenza, mortalità e riospedalizzazioni dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco. La ricerca, approvata dal Comitato etico territoriale della Regione Abruzzo ed estesa all’intera popolazione residente della provincia, ha confermato il peso significativo della patologia sul sistema sanitario. Questo è legato in particolare alla frequenza dei nuovi ricoveri nel lungo periodo, sebbene lo studio abbia evidenziato una diminuzione delle prime ospedalizzazioni e un miglioramento della sopravvivenza dei pazienti nell’ultimo decennio.

Il futuro della ricerca e l’impatto sulla programmazione sanitaria

Il progetto, frutto della collaborazione tra Università dell’Aquila e Asl 1 Abruzzo, proseguirà con ulteriori approfondimenti sull’epidemiologia dello scompenso cardiaco. L’obiettivo è fornire evidenze scientifiche utili alla programmazione sanitaria e allo sviluppo di modelli assistenziali più efficaci per i pazienti del territorio aquilano. L’impegno congiunto mira a consolidare i risultati ottenuti e a migliorare la qualità della vita dei cittadini affetti da questa complessa patologia, attraverso una ricerca continua e mirata.