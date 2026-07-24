Un’importante alleanza per la ricerca oncologica e la sua applicazione clinica è stata siglata in Valle d’Aosta. La Fondazione oncologica valdostana e il Centro di genomica clinica e computazione (C3g) dell’Istituto italiano di tecnologia hanno formalizzato un protocollo d’intesa. L’accordo è stato presentato alla presenza dell’assessore alla sanità Carlo Marzi, a testimonianza dell’impegno istituzionale a supporto di questa iniziativa strategica.

Le attività previste si concentreranno su aree cruciali: la prevenzione dei tumori, una diagnosi più accurata e la personalizzazione delle terapie oncologiche.

Per raggiungere questi obiettivi, verranno impiegate tecniche all’avanguardia, tra cui il sequenziamento dell’intero genoma e altre tecnologie omiche, strumenti essenziali della medicina di precisione. Questo approccio innovativo permette di adattare i trattamenti alle specifiche caratteristiche genetiche di ciascun paziente, migliorando l’efficacia delle cure.

L’intesa ha l’ambizioso obiettivo di consolidare la collaborazione tra le due istituzioni, entrambe impegnate nella lotta contro i tumori. La visione è quella di trasformare la Valle d’Aosta in un punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione in oncologia, capace di attrarre giovani talenti e favorire il rientro di professionisti e ricercatori formati fuori regione, anche grazie all’assegnazione di borse di studio.

Come ha evidenziato Manuela Vecchi, ricercatrice senior del C3g, l’accordo è fondamentale per «rafforzare la sinergia tra le due realtà impegnate nello studio dei tumori, con l’obiettivo di creare in Valle d’Aosta un punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione in oncologia, capace di attrarre giovani talenti e incentivare il rientro di professionisti e ricercatori formatisi fuori dalla regione, grazie all’assegnazione di borse di studio».

Collaborazioni scientifiche e sostegno alla ricerca

La Fondazione oncologica valdostana dimostra un impegno costante nel panorama scientifico attraverso diverse collaborazioni. Ha contribuito attivamente a un progetto di ricerca condotto dal fisico Fabio Truc, in sinergia con l’Università del Piemonte orientale, focalizzato sulla terapia del campo elettromagnetico pulsato in ambito oncologico.

Questa iniziativa evidenzia l’apertura della Fondazione verso approcci terapeutici innovativi.

Parallelamente, la Fondazione svolge un ruolo cruciale nel finanziamento della ricerca locale, assegnando annualmente borse di ricerca destinate al reparto di oncologia dell’Ospedale Parini di Aosta, diretto dal dottor Lucio Buffoni. L’ultimo bando di concorso, del valore di 345mila euro e scaduto lo scorso 4 giugno, è destinato a sostenere l’avvio di tre nuovi e promettenti progetti, confermando l’investimento continuo nel progresso scientifico.

La visione strategica della Fondazione

La presidente della Fondazione, Nora Martinet, ha ribadito la visione strategica dell’ente: perseguire le proprie finalità anche attraverso una fitta rete di collaborazioni.

Lavorare con partner qualificati permette di ottenere risultati più ampi e significativi, rispondendo in maniera efficace alle crescenti necessità nel campo della ricerca e dell’innovazione oncologica. La Fondazione oncologica valdostana si conferma così un pilastro nel sostenere la ricerca, promuovere la formazione di nuove generazioni di scienziati e favorire l’innovazione medica, anche grazie al finanziamento mirato di progetti specifici e all’erogazione di borse di studio per i giovani ricercatori.