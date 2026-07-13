La Regione Lazio ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "Solo un Sì", presentata il 13 luglio 2026, per promuovere la donazione di organi e tessuti. L'iniziativa mira a informare e coinvolgere i cittadini sull'importanza di esprimere il proprio consenso alla donazione, con l'obiettivo di aumentare il numero di donatori e ridurre le liste d'attesa per i trapianti, rivolgendosi in particolare ai giovani.

Nel 2025, il Lazio ha registrato 292 trapianti di organi, di cui 192 di rene, 75 di fegato, 14 di cuore e 11 di polmone. Nonostante questi risultati, il numero di persone in attesa di un trapianto rimane elevato.

La campagna "Solo un Sì" è quindi fondamentale per diffondere maggiore consapevolezza tra la popolazione e incentivare la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione.

Obiettivi e diffusione della campagna

La campagna prevede la diffusione di materiali informativi in sedi istituzionali, centri di aggregazione giovanile e sui canali digitali regionali. Sono inclusi incontri con studenti e momenti di confronto con le associazioni di settore. L'obiettivo dichiarato è favorire una scelta consapevole e informata, superando pregiudizi e paure legate al tema della donazione.

Il presidente della Regione Lazio ha sottolineato: "Vogliamo che ogni cittadino abbia la possibilità di compiere una scelta libera e informata sulla donazione di organi e tessuti.

Un solo sì può salvare molte vite". L'assessore regionale alla Sanità ha aggiunto che "la donazione è un gesto di grande generosità e responsabilità sociale".

L'impegno della Regione Lazio per la donazione

La Regione Lazio è da anni impegnata nella promozione della cultura della donazione di organi e tessuti. Attraverso campagne periodiche, collaborazioni con associazioni e operatori sanitari, e percorsi informativi nelle scuole, l'ente regionale mira ad aumentare il numero di cittadini che esprimono la propria volontà favorevole. La dichiarazione di volontà può essere registrata presso gli uffici anagrafe dei comuni o tramite il proprio medico di famiglia.

Il Lazio si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di trapianti effettuati annualmente.

La campagna "Solo un Sì" si inserisce in questo percorso virtuoso, con l'obiettivo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione e offrire strumenti chiari per esprimere il proprio consenso alla donazione.