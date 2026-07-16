La spesa sanitaria in Umbria ha registrato un rallentamento nel suo ritmo di crescita tra il 2023 e il 2025. Questa tendenza è stata messa in luce da Paolo Peluffo, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, durante la presentazione della relazione per l'udienza di parifica del rendiconto generale 2025, tenutasi a Perugia il 16 luglio 2026. Peluffo ha evidenziato come, nel quinquennio 2021-2025, gli impegni della spesa sanitaria siano aumentati complessivamente del 19,5%, passando da 1,924 miliardi di euro nel 2021 a 2,286 miliardi nel 2025.

Tale incremento si è rivelato superiore alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) regionale nominale, che nello stesso periodo si è attestata intorno al 16%.

Il presidente ha specificato che questa dinamica ha mostrato un chiaro momento di attenuazione proprio tra il 2023 e il 2025. Un'analisi della Banca d'Italia, contenuta nel suo rapporto sull'economia dell'Umbria, ha confermato che il ritmo di crescita della spesa sanitaria si è effettivamente ridotto rispetto al 2024, passando da un incremento del 5,3% a un più contenuto 1,6%. Un elemento di particolare criticità per la sanità regionale è il saldo negativo della mobilità sanitaria, che continua a peggiorare. Questo fenomeno è caratterizzato da una diminuzione della mobilità attiva (pazienti che arrivano da altre regioni) e un contemporaneo aumento di quella passiva (pazienti umbri che si recano altrove per cure).

Il saldo economico negativo, che non era presente fino al 2019, ha subito un ulteriore deterioramento, passando da 32 milioni di euro nel 2024 a 55,8 milioni nel 2025. Secondo i dati forniti da Agenas, oltre la metà di questo peggioramento è attribuibile alla riduzione degli afflussi da regioni confinanti, in particolare dal Lazio, mentre un ulteriore 30% deriva dall'aumento dei deflussi verso regioni più distanti, come l'Emilia-Romagna.

Risultati economici e saldo della sanità regionale

Nonostante le sfide legate alla mobilità, il settore sanitario pubblico consolidato in Umbria ha chiuso il 2025 con un risultato d'esercizio lievemente positivo. Il saldo è migliorato in modo significativo, passando da un disavanzo di 34 milioni di euro registrato nel 2024 a un avanzo di poco più di 600 mila euro nel 2025.

Questo dato, emerso dalla relazione della Corte dei conti, evidenzia gli sforzi compiuti per la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale, pur in un contesto di costi crescenti e di un onere persistente dovuto alla mobilità dei pazienti.

Contesto economico regionale e andamento della spesa pubblica

Il rapporto della Banca d'Italia sull'economia dell'Umbria per il 2025 ha ribadito che, sebbene i costi sanitari abbiano continuato ad aumentare, il loro ritmo di crescita si è attestato all'1,3%, un valore decisamente inferiore rispetto al 5,3% dell'anno precedente. Il saldo della mobilità interregionale dei pazienti, già negativo dal 2019, ha purtroppo continuato la sua tendenza al peggioramento, rappresentando una costante preoccupazione per le finanze regionali.

Nel quadro più ampio della finanza pubblica decentrata, la spesa primaria degli enti territoriali umbri è aumentata del 2,4% nel 2025. Questo incremento è risultato inferiore alla media delle Regioni a statuto ordinario, con un contributo significativo della componente in conto capitale, sostenuta dalle politiche di coesione e dai progetti del PNRR. Questi dati si inseriscono in un contesto di crescita economica regionale moderata, dove le dinamiche di investimento pubblico giocano un ruolo cruciale nel sostegno dell'economia locale.