L'Ambulatorio Virtuale di Telemedicina di Teggiano, ospitato presso il SAUT cittadino, ha registrato un notevole successo nei suoi primi due mesi di attività, totalizzando circa 600 accessi. Questo dato testimonia la crescente richiesta di servizi sanitari digitali da parte della popolazione. La struttura è stata inoltre selezionata dall'ASL Salerno per partecipare alla sperimentazione della Clinica Virtuale del Sonno, un progetto innovativo destinato a migliorare l'assistenza sanitaria.

La Clinica Virtuale del Sonno è un'iniziativa all'avanguardia, progettata per la diagnosi e il monitoraggio dei disturbi del sonno attraverso la telemedicina.

I cittadini di Teggiano potranno accedere a percorsi di valutazione specifici per problematiche come le apnee notturne, connettendosi con l'Ospedale Virtuale dell'ASL. Il supporto delle facilitatrici digitali locali assicura un'assistenza guidata nell'utilizzo delle nuove tecnologie sanitarie, rendendo il processo accessibile a tutti.

L'Ambulatorio di Teggiano: Efficienza e Servizi Digitali

Nei primi sessanta giorni di operatività, l'Ambulatorio Virtuale di Teggiano si è distinto per l'erogazione di una vasta gamma di servizi essenziali, affermandosi tra gli Ambulatori Virtuali di Comunità più attivi della provincia di Salerno. Tra i servizi offerti figurano la prenotazione di visite specialistiche, l'assistenza per il cambio del medico di medicina generale, l'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi e il supporto durante le televisite.

Questi servizi mirano a semplificare l'accesso alle cure e alle pratiche amministrative sanitarie per la comunità.

L'importanza del lavoro svolto dall'Ambulatorio è stata riconosciuta dall'assessore comunale alla Sanità, Vincenzo D’Alto. L'inserimento del centro nella sperimentazione della Clinica Virtuale del Sonno è stato definito come una chiara conferma del lavoro svolto e dell'impegno profuso negli ultimi mesi. L'imminente attivazione della Clinica Virtuale del Sonno a Teggiano amplierà ulteriormente l'offerta di servizi sanitari digitali per la cittadinanza, consolidando il ruolo del comune come pioniere nell'adozione di soluzioni innovative per la salute pubblica.