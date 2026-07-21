La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha evidenziato le criticità del sistema sanitario isolano, indicando le colonscopie, le gastroscopie e gli interventi per la cataratta come le prestazioni con le maggiori difficoltà. L'annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa tenutasi a Cagliari il 21 luglio 2026, un'occasione in cui Todde ha illustrato la complessa situazione delle liste d'attesa e le principali problematiche riscontrate nell'accesso alle cure in Sardegna.

Secondo quanto dichiarato dalla presidente, "le prestazioni più in sofferenza sono le colonscopie, le gastroscopie e la cataratta".

Todde ha inoltre ribadito l'impegno della Regione per affrontare con decisione il problema delle liste d'attesa, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un accesso più rapido e garantito alle prestazioni sanitarie essenziali. La conferenza stampa, svoltasi nella sede della Regione a Cagliari, ha sottolineato l'importanza che l'amministrazione attribuisce a questa tematica cruciale.

Le prestazioni più critiche e l'impatto

Nel corso dell'incontro con la stampa, la presidente Todde ha messo in luce come le liste d'attesa rappresentino una delle principali emergenze sanitarie in Sardegna. Le difficoltà maggiori si concentrano su specifiche tipologie di esami diagnostici e interventi chirurgici.

In particolare, le colonscopie e le gastroscopie, esami fondamentali per la diagnosi e la prevenzione di patologie gastrointestinali, e le operazioni di cataratta, cruciali per il recupero della vista, mostrano tempi di attesa eccessivi. La presidente ha precisato che la Regione sta monitorando costantemente la situazione e sta valutando interventi mirati per ridurre significativamente i tempi, riconoscendo l'impatto diretto sulla salute e sulla qualità della vita dei pazienti.

L'impegno della Regione per un sistema più efficiente

La presidente ha riaffermato con fermezza l'impegno della giunta regionale nel migliorare l'efficienza complessiva del sistema sanitario sardo. Questo include l'implementazione di nuove strategie organizzative e l'allocazione di risorse aggiuntive, considerate essenziali per sostenere gli sforzi di riforma.

Todde ha dichiarato che "stiamo lavorando per trovare soluzioni efficaci che possano ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria per tutti i cittadini sardi". La Regione Sardegna, in linea con le sue priorità, considera la riduzione delle liste d'attesa una priorità assoluta e irrinunciabile per la tutela della salute pubblica sull'isola, mirando a garantire cure più accessibili e tempestive.