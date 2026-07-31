In Toscana, il tabagismo rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, con il 23,8% della popolazione che dichiara di fumare. Questa abitudine è particolarmente diffusa tra gli uomini e nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni. I dati regionali evidenziano inoltre una maggiore incidenza del fumo tra le persone con difficoltà economiche, che raggiunge il 38,5%, e tra chi ha un livello di istruzione medio-basso, attestandosi al 45%. La Regione Toscana ha rilevato una preoccupante crescita del tabagismo, specialmente tra i giovani, fenomeno alimentato dalla crescente diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato.

Per contrastare questa tendenza, la Giunta regionale ha approvato nuove linee di indirizzo e un innovativo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato alla dipendenza da tabacco e nicotina. Il Pdta, che recepisce le più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità, struttura l'assistenza su tre livelli. Il primo coinvolge tutti gli operatori sanitari, chiamati a identificare i fumatori e a incoraggiarli a smettere. Il secondo livello valorizza il ruolo dei medici di medicina generale e degli specialisti nella definizione dei percorsi terapeutici e nella prescrizione di eventuali terapie farmacologiche. Il terzo livello è affidato ai Centri antifumo, operativi presso i Serd e le pneumologie ospedaliere, dove sono disponibili programmi personalizzati gratuiti della durata di tre mesi.

Questi programmi integrano counseling cognitivo-comportamentale, supporto psicologico, misurazione del monossido di carbonio espirato, terapie farmacologiche e un follow-up a sei e dodici mesi.

Strategie regionali per la prevenzione e la cura

La delibera regionale introduce una serie di misure volte a rendere gli interventi più efficaci e omogenei sul territorio. Tra queste, spiccano la registrazione sistematica dell’abitudine al fumo nella documentazione sanitaria, l'adozione della cartella clinica informatizzata nei Centri antifumo e l'impiego di strumenti di telemedicina. Vengono inoltre rafforzate la formazione degli operatori sanitari e l'implementazione di un sistema di monitoraggio della rete regionale dei Centri antifumo.

Gli uffici regionali sono stati incaricati di aggiornare e supervisionare la rete dei Centri antifumo in Toscana, promuovendone l'integrazione con la medicina territoriale e ospedaliera.

Il governatore Eugenio Giani ha sottolineato come il tabagismo permanga una delle principali cause evitabili di malattia e mortalità, assumendo oggi nuove forme legate alla diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Ha affermato che la Toscana risponde a questa sfida aggiornando i propri strumenti di prevenzione e cura. L'assessora regionale alla sanità Monia Monni ha aggiunto che la dipendenza da tabacco deve essere riconosciuta e affrontata con strumenti scientificamente validati e un'organizzazione in grado di accompagnare le persone lungo l'intero percorso di cura.

I Centri antifumo: supporto specialistico e risultati

Nei territori dell'Asl Toscana centro, i Centri antifumo rappresentano un punto di riferimento fondamentale, offrendo percorsi di cura e supporto motivazionale gestiti da équipe multiprofessionali. Queste squadre sono composte da medici, infermieri, psicologi ed educatori professionali. Nel 2025, ben 1.984 persone hanno intrapreso un percorso per superare la dipendenza da nicotina presso i servizi dell'Asl Toscana Centro, con 830 casi nell'area pratese, 254 nel pistoiese, 105 nell'Empolese e 795 nell'area fiorentina. I percorsi offerti includono colloqui individuali, gruppi di auto-aiuto e trattamenti integrati personalizzati. Tra i supporti farmacologici disponibili, la citisina si è dimostrata efficace, agendo sui recettori della nicotina per ridurre il piacere associato al fumo. Per accedere ai servizi e alle informazioni sui Centri antifumo, è possibile contattare i SerD territoriali.