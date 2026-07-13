La rete per la donazione di cornee in Trentino si potenzia grazie a una nuova convenzione strategica. L'accordo, siglato tra l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e la Fondazione Banca degli occhi del Veneto, permetterà di estendere il prelievo dei tessuti oculari oltre gli ospedali di Trento e Rovereto, includendo altre strutture ospedaliere e territoriali della provincia. Questa espansione mira a rendere la donazione più accessibile, portando il servizio direttamente sul territorio attraverso una rete dedicata di professionisti.

La Fondazione Banca degli occhi del Veneto collaborerà attivamente con i medici dell'Azienda sanitaria, affiancando i professionisti locali. Questo partenariato è cruciale per incrementare la disponibilità di tessuti essenziali per i trapianti. Attualmente, le operazioni di prelievo sono condotte dai medici dell'Unità operativa multizonale di oculistica nei presidi di Trento e Rovereto, dove sono già in essere procedure consolidate per l'identificazione dei potenziali donatori e il dialogo con le famiglie. La nuova intesa consentirà un'estensione progressiva di questa possibilità, a partire dall'Hospice di Mezzolombardo.

Obiettivi e dati sulla donazione in Trentino

L'obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: aumentare il numero di cornee disponibili per il trapianto e garantire che un numero crescente di cittadini possa vedere rispettata la propria volontà di donazione.

I dati recenti evidenziano l'importanza di tale ampliamento: nel 2025, 108 persone hanno donato le cornee in Trentino, mentre nel 2026 le donazioni sono state 61. Attualmente, 49 pazienti sono in lista d'attesa per un trapianto di cornea. Per quanto riguarda gli innesti, nei primi sei mesi del 2026 ne sono stati eseguiti 25, a fronte dei 56 nel 2025 e dei 68 nel 2024. Dal 2019 ad oggi, il Trentino ha registrato un totale di 413 trapianti puri.

Lucia Pilati, responsabile del coordinamento trapianti della Provincia di Trento, ha sottolineato l'impatto significativo di questa estensione. "Offrire a un numero maggiore di cittadini l'opportunità di compiere un gesto di straordinaria generosità e, allo stesso tempo, aumentare la disponibilità di tessuti per i trapianti, contribuisce a ridurre le liste d'attesa", ha affermato.

Pilati ha inoltre evidenziato una caratteristica fondamentale della donazione di cornee: a differenza degli organi, possono essere donate anche da persone anziane e da chi era affetto da patologie, inclusi i tumori. "Invitiamo tutti i cittadini a esprimere la propria volontà sulla donazione: un consenso può trasformarsi in una nuova possibilità di vedere per chi è in attesa di un trapianto", ha concluso.

Il ruolo delle strutture territoriali e il supporto del volontariato

L'inclusione di strutture come l'Hospice di Mezzolombardo nella rete di prelievo rappresenta un passo significativo per superare i confini dei principali ospedali provinciali. La Fondazione Banca degli occhi del Veneto, con la sua esperienza nella promozione della donazione e nella gestione dei tessuti oculari, garantirà, in sinergia con i professionisti locali, la continuità e l'efficacia del servizio su tutto il territorio.

In questo contesto, la Fondazione Hospice Trentino opera come entità senza scopo di lucro, basando la propria attività sul volontariato. I volontari rivestono un ruolo cruciale sia nella gestione che nel supporto diretto a pazienti e famiglie, promuovendo attivamente la cultura della solidarietà e della dignità nel fine vita. La collaborazione tra diverse entità e il fondamentale contributo dei volontari rafforzano complessivamente la rete di assistenza, sostenendo iniziative vitali come l'ampliamento delle opportunità di donazione di cornee sul territorio provinciale.