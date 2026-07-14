Il tumore del seno, una delle maggiori sfide per la salute femminile, registra oggi un significativo miglioramento nei tassi di sopravvivenza. Dati presentati a Venezia il 14 luglio 2026 rivelano che quasi nove donne su dieci sono in vita a cinque anni dalla diagnosi. Questo progresso è il frutto di un'evoluzione costante nella diagnosi precoce e nell'adozione di terapie personalizzate, capaci di offrire risposte più efficaci contro la malattia.

In un importante incontro presso l'Istituto Oncologico Veneto, specialisti e rappresentanti sanitari hanno analizzato questi risultati incoraggianti.

La percentuale di sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto l'87%, un dato in crescita rispetto al passato. La diagnosi tempestiva e l'accesso a trattamenti innovativi sono stati riconosciuti come fattori cruciali. Grande enfasi è stata posta sui benefici delle campagne di screening, strumenti fondamentali per identificare la patologia in fase iniziale e aumentare le probabilità di guarigione completa.

I progressi nella diagnosi e nelle terapie

I progressi in diagnosi e terapie sono al centro di questo miglioramento. Tra i fattori chiave figurano l'adozione di tecniche diagnostiche avanzate, come la mammografia digitale e la risonanza magnetica, che consentono una rilevazione più precisa e tempestiva.

Parallelamente, lo sviluppo di terapie mirate, personalizzate sulle caratteristiche genetiche del tumore, ha rivoluzionato l'approccio terapeutico. Gli esperti hanno anche evidenziato l'importanza di una collaborazione multidisciplinare tra oncologi, radiologi e chirurghi, fondamentale per definire percorsi terapeutici su misura per ogni paziente.

L'impegno dell'Istituto Oncologico Veneto

L'Istituto Oncologico Veneto è un punto di riferimento italiano per la ricerca, prevenzione e cura dei tumori. L'istituto offre programmi di screening all'avanguardia, diagnosi accurate e trattamenti innovativi, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle pazienti e aumentare i tassi di sopravvivenza. L'Istituto promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione per diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza della diagnosi precoce del tumore del seno.