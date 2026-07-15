La Basilicata continua a garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea), rispettando gli standard minimi previsti dal Nuovo sistema di garanzia. Un risultato che, secondo la Uil Basilicata, non basta però a certificare l'efficienza del sistema sanitario regionale, che continua a presentare criticità, soprattutto sul fronte dell'assistenza territoriale.

I Lea non bastano a misurare la qualità dei servizi

"Il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) conferma che la Basilicata continua a garantire, sotto il profilo formale, gli standard minimi previsti dal Nuovo sistema di garanzia.

Un risultato che, secondo la Uil Basilicata, non può però essere interpretato come un punto di arrivo né tantomeno come la dimostrazione di un sistema sanitario pienamente efficiente. Le performance di assistenza sanitaria in regione registrano risultati sufficienti ma fragili."

Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli.

"Superare la soglia minima prevista dai Lea significa rispettare un requisito essenziale, ma non certifica automaticamente la qualità dei servizi percepita dai cittadini. La vera sfida è garantire cure tempestive, accessibilità alle prestazioni e una sanità territoriale capace di rispondere ai bisogni delle persone, soprattutto nelle aree interne della nostra regione."

Il nodo dell'assistenza territoriale

Secondo la Uil, il monitoraggio evidenzia alcuni segnali positivi, in particolare nell'ambito della prevenzione, ma conferma che l'assistenza territoriale rappresenta ancora il punto più debole del sistema sanitario regionale.

"Il monitoraggio evidenzia alcuni segnali positivi, in particolare sul fronte della prevenzione, ma conferma anche che l'assistenza territoriale continua a rappresentare il punto più fragile dell'intero sistema sanitario, proprio mentre il Pnrr punta sul rafforzamento della medicina di prossimità. In Basilicata la fase di avvio delle Case di Comunità rischia di essere rallentata dalla cronica carenza di personale medico, infermieristico, specialistico, sociosanitario e amministrativo."

Per Tortorelli, "le nuove strutture non possono trasformarsi in semplici contenitori vuoti: devono essere presidiate da professionisti in numero adeguato e integrate con l'assistenza domiciliare, la medicina generale e i servizi sociali.

Solo così potranno rappresentare il vero cambiamento atteso dai cittadini".

La richiesta di un piano straordinario di assunzioni

Il sindacato sottolinea la necessità di accompagnare gli investimenti nelle strutture con un rafforzamento degli organici e una maggiore valorizzazione del personale sanitario.

"È necessario accompagnare gli investimenti infrastrutturali con un piano straordinario di assunzioni e con politiche di valorizzazione del personale sanitario. Gli indicatori dei Lea non raccontano fino in fondo lo sforzo quotidiano di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo che continuano a garantire il funzionamento del sistema pubblico nonostante organici insufficienti e carichi di lavoro sempre più pesanti.

La loro professionalità sta consentendo alla sanità lucana di mantenere livelli di assistenza accettabili, ma questa situazione non può protrarsi indefinitamente."

Accesso alle cure e monitoraggio dei Lea

La Uil esprime inoltre apprezzamento per l'introduzione dell'indicatore dedicato all'equità di accesso alle cure, che misura le rinunce alle prestazioni sanitarie per motivi economici o organizzativi.

"È un indicatore importante perché sposta finalmente l'attenzione dal semplice numero delle prestazioni alla reale possibilità per ogni cittadino di accedere alle cure. Le liste d'attesa, la mobilità sanitaria e le rinunce alle prestazioni rappresentano problemi concreti che anche in Basilicata richiedono risposte strutturali e non interventi episodici."

Infine, il sindacato chiede un aggiornamento del sistema di monitoraggio dei Lea, con dati disponibili in tempi più rapidi attraverso una piattaforma digitale nazionale.

"La sanità pubblica resta uno dei principali strumenti di coesione sociale del Paese. Oggi non basta dimostrare di essere formalmente adempienti ai Lea: occorre garantire ai cittadini una sanità realmente universale, accessibile e di qualità. Per questo chiediamo un confronto stabile tra Governo, Regioni e parti sociali, maggiori risorse per il Servizio sanitario nazionale, il rafforzamento della medicina territoriale e un piano straordinario di assunzioni che consenta anche alla Basilicata di affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescente domanda di assistenza", conclude Tortorelli.