Il progetto "Spiagge della Salute" è arrivato a Chioggia, grazie alla collaborazione tra l'Ulss 3 Serenissima e il Comune. L'iniziativa, presentata il 31 luglio 2026, mira a promuovere la prevenzione e il benessere tramite attività sportive e informative, coinvolgendo cittadini e turisti sulle spiagge della località veneta.

"Spiagge della Salute": un programma per il benessere a Chioggia

La campagna "Spiagge della Salute" prevede punti informativi e attività sportive gratuite. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con associazioni sportive locali e operatori sanitari dell'Ulss 3 Serenissima, che forniranno consigli e informazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione delle principali patologie.

Tra le attività proposte figurano sessioni di ginnastica dolce, tornei di beach volley, incontri informativi sulla salute e laboratori per bambini. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma regionale di promozione della salute durante il periodo estivo, con l'obiettivo di raggiungere un vasto pubblico direttamente nei luoghi di vacanza.

L'impegno di Ulss 3 Serenissima e del Comune di Chioggia

L'Ulss 3 Serenissima è l'azienda sanitaria locale che opera nel territorio veneziano.

La sua missione è tutelare e promuovere la salute dei cittadini attraverso servizi di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Comune di Chioggia, partner dell'iniziativa, sostiene le attività volte a migliorare il benessere della comunità e dei visitatori. Favorisce la diffusione di messaggi di prevenzione e la partecipazione a eventi sportivi e informativi sulle spiagge cittadine.

L'iniziativa "Spiagge della Salute" offre una opportunità preziosa per avvicinare la popolazione ai temi della salute in modo semplice e diretto. Sfruttando la presenza di numerosi turisti e residenti sulle spiagge di Chioggia durante l'estate, il progetto veicola messaggi importanti in un contesto favorevole alla partecipazione attiva e al benessere.