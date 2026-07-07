Si è conclusa a Napoli, presso il Centro Congressi dell'Università Federico II, la prima edizione di iCube - Infezioni nei pazienti immunodepressi. L'evento ha riunito clinici, infettivologi, microbiologi e professionisti della prevenzione per confrontarsi sulle strategie più efficaci nella gestione dei pazienti fragili. In Italia, si stima che oltre 3,5 milioni di persone, pari al 6% della popolazione, rientrino in questa categoria, un numero in costante crescita a causa dell'invecchiamento demografico, delle malattie croniche e dell'adozione di nuove terapie.

Ivan Gentile, professore ordinario di Malattie infettive alla Federico II e responsabile scientifico del congresso, ha enfatizzato l'urgenza di un approccio integrato tra microbiologi, infettivologi e clinici per assicurare le migliori cure. Gentile ha evidenziato il significativo ritorno economico della prevenzione vaccinale, affermando che "per ogni euro investito in vaccini se ne recuperano fino a 30 grazie a minori ricoveri e meno terapie". Nonostante ciò, le coperture vaccinali rimangono preoccupantemente basse: appena il 10% per l'herpes zoster e lo pneumococco, e il 50% per l'influenza, ben al di sotto dell'obiettivo del 75%. Il congresso ha dedicato ampio spazio anche alle strategie di contrasto all'HIV, presentando nuove formulazioni a lunga durata d'azione che richiedono solo una o due somministrazioni annuali per cura e prevenzione, sebbene persista la sfida della diagnosi tardiva.

Sfide attuali e l'importanza dell'integrazione

Cristina Mussini, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), ha evidenziato significative lacune nell'ambito dell'antibiotico-resistenza e delle coperture vaccinali, sottolineando la necessità di un "patto con i cittadini" per superarle. Marco Falcone, dell'Università di Pisa, ha avvertito che "i progressi su tumori e patologie cardiovascolari rischiano di essere compromessi dalle infezioni resistenti". A sua volta, Massimo Andreoni, dell'Università Tor Vergata, ha osservato che "l'Italia è un Paese longevo, con un'età media superiore agli 83 anni, e le infezioni trovano maggiore facilità nelle persone fragili".

Durante i lavori congressuali sono stati approfonditi temi cruciali come le nuove tecnologie diagnostiche, le terapie innovative contro i patogeni multiresistenti e il ruolo strategico della prevenzione.

Sessioni specifiche sono state dedicate alla vaccinazione contro influenza, SARS-CoV-2, virus respiratorio sinciziale, herpes zoster e pneumococco. Pierluigi Lopalco, dell'Università del Salento, ha sottolineato come la vaccinologia abbia beneficiato enormemente dell'avvento dell'mRNA e dell'intelligenza artificiale, accelerando ricerche che in passato richiedevano anni. Claudio Mastroianni, della Sapienza, ha ribadito che "la vaccinazione riduce anche le complicanze delle comorbidità", evidenziando un ulteriore beneficio per la salute pubblica.

Il valore della prevenzione vaccinale

L'intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rafforzato il messaggio sull'importanza dei vaccini, ricordando che "il Covid ci ha insegnato che i vaccini sono indispensabili" e invitando a contrastare le ipotesi pseudoscientifiche.

Il congresso ha promosso un confronto multidisciplinare tra esperti italiani e internazionali, con l'obiettivo primario di tradurre le più recenti evidenze scientifiche in percorsi assistenziali concreti e migliorativi per i pazienti immunodepressi. L'enfasi sull'approccio integrato tra laboratorio e clinica è stata ribadita come elemento chiave per ottimizzare la gestione delle infezioni in una popolazione sempre più esposta a tali rischi.