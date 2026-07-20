Una significativa scoperta proviene dal dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dove una nuova linea di ricerca, guidata da Laura Civiero, ha identificato un nuovo meccanismo che regola la perdita di sinapsi nella malattia di Alzheimer. Questo studio, finanziato dal programma Stars (Supporting Talent in ReSearch) dell’ateneo, si è concentrato sul ruolo degli astrociti, un tipo di cellula gliale fondamentale per il cervello.

La ricerca ha approfondito come gli astrociti partecipino al controllo e alla rimozione delle sinapsi, le connessioni neuronali, e come questo processo contribuisca alla perdita di connessioni nervose tipica dell’Alzheimer.

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica 'Molecular Neurodegeneration', mostrano che gli astrociti riconoscono e rimuovono sinapsi alterate attraverso un recettore specifico, denominato Ackr3. Laura Civiero, prima autrice dell’articolo, ha spiegato: “Nel cervello, le sinapsi sono continuamente controllate per garantire che le reti neuronali funzionino correttamente. Quando una sinapsi diventa danneggiata o non più funzionale, deve essere riconosciuta ed eliminata. Il nostro studio mostra che, nella malattia di Alzheimer, gli astrociti possono contribuire a questo processo attraverso il recettore Ackr3”.

Il ruolo del recettore Ackr3 nella rimozione delle sinapsi

Il recettore Ackr3 agisce come un sensore molecolare, riconoscendo segnali specifici sulle sinapsi alterate e guidando gli astrociti verso la loro rimozione.Civiero ha chiarito: “Questo recettore agisce come una sorta di sensore molecolare: riconosce un segnale presente sulle sinapsi alterate e guida gli astrociti verso la loro rimozione.

Quando questo meccanismo è eccessivamente attivo, però, può contribuire alla perdita patologica di connessioni neuronali. Ridurre l’attività di Ackr3 in modelli sperimentali ha permesso di proteggere le sinapsi e di migliorare alcuni aspetti della funzione cognitiva”.

L'importanza delle cellule gliali e le nuove prospettive

Questa linea di ricerca si inserisce in un filone volto a comprendere meglio il ruolo delle cellule gliali, come gli astrociti, nella salute del sistema nervoso e nelle malattie neurodegenerative. Considerate a lungo semplici cellule di supporto, le cellule gliali sono oggi riconosciute come attori attivi nel mantenimento dell’equilibrio delle reti neuronali. Il finanziamento STARS dell’Università di Padova ha rafforzato questa attività, che si affianca ad altri progetti sostenuti anche dalla Michael J.

Fox Foundation per lo studio di strategie terapeutiche innovative. La comprensione di questi meccanismi apre nuove prospettive per proteggere le connessioni neuronali e rallentare la progressione delle patologie.