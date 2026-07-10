La Provincia autonoma di Bolzano e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige hanno evidenziato come il valore della prevenzione sanitaria in Alto Adige sia ancora contenuto a causa della limitata adesione alle vaccinazioni. Questa situazione ha spinto le istituzioni locali a promuovere da anni specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare per la vaccinazione antinfluenzale e le vaccinazioni dell'infanzia.

Strategie per la Prevenzione e il Nuovo Piano Provinciale

La tutela della salute e la prevenzione rappresentano un asse strategico del programma di governo della Provincia autonoma di Bolzano e costituiscono un ambito prioritario di intervento per l'Assessorato alla Salute, guidato dall'Assessore provinciale Hubert Messner.

In tale contesto, è attualmente in fase di predisposizione il nuovo Piano provinciale della prevenzione. Questo piano prevede misure di informazione e sensibilizzazione, oltre a interventi volti a rafforzare la consapevolezza della popolazione e la competenza in materia di salute nei diversi ambiti della prevenzione. Tali ambiti includono l'attività fisica, l'alimentazione, la salute mentale, la prevenzione clinica attraverso gli screening e, non da ultimo, le vaccinazioni.

Coperture Vaccinali Pediatriche: Il Divario dell'Alto Adige

Per quanto riguarda la copertura vaccinale in età pediatrica, l'Alto Adige si colloca tra le aree con i valori più bassi a livello nazionale, superato in negativo solo dalla Sicilia.

Questo emerge da dati aggiornati al 31 dicembre 2024. Il confronto con la provincia di Trento, oltre che con la media italiana, evidenzia un divario netto all'interno dello stesso contesto regionale e rispetto al resto del Paese.

Per la vaccinazione contro la polio – utilizzata come indicatore delle vaccinazioni contenute nell’esavalente – la copertura in Alto Adige si attesta all’87,11%. Questo dato è significativamente inferiore alla media nazionale del 94,45%. La provincia di Trento, invece, supera la soglia raccomandata dall’OMS, con una copertura del 95,38%, posizionandosi al di sopra sia della media italiana sia di gran parte delle regioni.

Un andamento analogo si osserva per la vaccinazione contro il morbillo (prima dose).

In Alto Adige la copertura raggiunge il 90,22%, mentre la media nazionale è del 94,77%. Trento registra invece un valore del 95,65%, centrando l’obiettivo del 95% indicato a livello internazionale. Anche in questo caso, tra tutte le Regioni e Province autonome, solo la Sicilia presenta un dato peggiore di quello altoatesino.

Differenze marcate emergono anche per la varicella, un’altra vaccinazione tipica dell’età pediatrica. La copertura nella provincia di Bolzano si ferma al 90,39%, contro una media italiana del 93,87%. La provincia di Trento fa segnare una copertura del 95,08%, superiore sia al dato nazionale sia a quello dell’Alto Adige.

Nonostante queste sfide, l'insieme delle iniziative di prevenzione attuate in Alto Adige sta producendo effetti positivi.

Gli indicatori relativi all'area della prevenzione hanno evidenziato un miglioramento costante nel corso degli ultimi anni e vi è fiducia che anche nelle rilevazioni del Monitoraggio Lea relative al 2025 e al 2026 si registrerà un ulteriore incremento dei risultati conseguiti.