Nel mese di luglio, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha compiuto un'impresa straordinaria, realizzando dieci trapianti in soli tre giorni. Un picco di attività si è registrato in un arco di ventiquattro ore, durante il quale sono stati eseguiti ben cinque trapianti: due cuori, due fegati e un rene. Gli organi, vitali per la sopravvivenza dei riceventi, sono giunti da donatori provenienti da diverse regioni italiane e persino dall’estero. Cinque pazienti, tutti uomini di età compresa tra i cinquanta e gli ottant'anni, hanno ricevuto una nuova speranza di vita.

Il loro decorso post-operatorio sta procedendo regolarmente, sotto uno stretto e attento follow-up clinico.

Risultati del primo semestre 2026

Nel primo semestre del 2026, il polo scaligero dell'ospedale di Borgo Trento ha consolidato la sua posizione di eccellenza, eseguendo un totale di 215 trapianti d’organo. Questo risultato non solo conferma la struttura veronese tra le principali realtà della rete nazionale di trapiantologia, ma rafforza anche il ruolo del Veneto come regione leader in Italia per le donazioni e i trapianti. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si afferma dunque come un centro di riferimento nazionale per l'alta specializzazione in questo campo medico.

Il contesto regionale e i dati sulla donazione

Il Veneto si conferma una regione all'avanguardia nel panorama nazionale per la donazione di organi, con un tasso di 49,5 donatori per milione di abitanti, un dato significativamente superiore alla media italiana di 30,2. Nel corso del 2025, la regione ha registrato 405 potenziali donatori, di cui 101 solo a Verona. L'impegno prosegue anche nei primi mesi del 2026, con Verona che ha già totalizzato 27 segnalazioni e 11 donazioni a cuore fermo. Tuttavia, emerge una percentuale di opposizione alla donazione che si attesta al 40% tra i cittadini che esprimono la propria volontà al rinnovo della carta d’identità a livello regionale. A Verona, questo tasso è lievemente inferiore, pari al 31,9%, e si confronta con il 28,8% registrato nelle Rianimazioni Aoui.

L'espansione dell'attività trapiantologica veronese è evidente anche dai risultati del 2025, che hanno visto la realizzazione di 35 trapianti di cuore, 113 trapianti renali e 67 trapianti epatici. Il centro di Verona si è distinto per l'introduzione di metodologie all'avanguardia, come la chirurgia robotica nei donatori viventi, e per l'impiego di tecnologie innovative nella perfusione degli organi, che migliorano la conservazione e la funzionalità degli stessi. Attualmente, la struttura scaligera gestisce una lista d’attesa che supera i 400 pazienti, a testimonianza della costante richiesta e dell'importanza del suo operato.