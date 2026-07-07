Nell'Alta Marca Trevigiana, cuore pulsante della produzione vitivinicola, sono stati recentemente attivati tre centri dedicati alle visite mediche pre-vendemmiali. Questa iniziativa strategica mira a tutelare la salute e sicurezza dei numerosi lavoratori stagionali impiegati nella raccolta dell'uva, un momento cruciale per l'economia locale.

I centri, dislocati strategicamente nei territori di Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto, aree rinomate per la loro eccellenza enologica, sono stati predisposti dall'Ulss 2 Marca Trevigiana. Essi offrono la possibilità di effettuare controlli sanitari preventivi, indispensabili per accertare l'idoneità al lavoro nei vigneti.

Le visite sono specificamente rivolte ai lavoratori stagionali, molti dei quali giungono da altre regioni italiane o dall'estero, che ogni anno contribuiscono attivamente alla vendemmia nelle celebri colline del Prosecco.

L'importanza delle visite pre-vendemmiali

Le visite pre-vendemmiali rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela della manodopera agricola. Esse comprendono una serie di accertamenti clinici e una valutazione approfondita dello stato di salute generale dei lavoratori. L'obiettivo primario di questi controlli è prevenire i rischi connessi all'intensa attività fisica richiesta dalla raccolta e alle spesso gravose condizioni climatiche che possono caratterizzare il periodo della vendemmia, come il caldo elevato o le intemperie.

L'Ulss 2 ha evidenziato l'importanza cruciale di questi screening per ridurre significativamente gli infortuni sul lavoro e per salvaguardare la salute pubblica nelle aree a forte vocazione vitivinicola. I centri saranno pienamente operativi nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della vendemmia, offrendo ai datori di lavoro la comoda possibilità di prenotare le visite per i propri dipendenti, garantendo così una pianificazione efficiente e sicura.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione verso la sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli, un settore che, specialmente durante le campagne stagionali, vede l'impiego di un elevato numero di addetti. La prevenzione diventa quindi uno strumento essenziale per assicurare condizioni lavorative dignitose e protette.

Il ruolo dell'Ulss 2 Marca Trevigiana

L'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana si conferma un attore chiave nel panorama sanitario locale, operando con dedizione nella provincia di Treviso. La sua missione include la gestione di servizi essenziali di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, rivolti non solo alla popolazione residente ma anche ai lavoratori stagionali che affluiscono nella zona in occasione delle principali campagne agricole, come la vendemmia.

L'Ulss 2 è attivamente impegnata nella promozione di iniziative volte a migliorare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con una particolare enfasi sui settori caratterizzati da stagionalità e dalla presenza di manodopera temporanea.

La creazione di questi tre centri per le visite pre-vendemmiali costituisce una misura concreta e proattiva per rafforzare la tutela della salute dei lavoratori impiegati nella vendemmia, contribuendo in modo significativo a garantire condizioni di lavoro più sicure e sostenibili nei prestigiosi vigneti dell'Alta Marca Trevigiana.