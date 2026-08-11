La Asl del Distretto Cagliari area ovest ha annunciato un significativo rafforzamento degli Ambulatori straordinari di continuità territoriale (Ascot) nel sud della Sardegna. L'iniziativa mira a garantire livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio, con un'attenzione particolare ai residenti fragili o svantaggiati, incluse le persone con difficoltà di mobilità. L'attivazione di nuove ore di servizio in questi ambulatori straordinari è una risposta diretta alla persistente carenza di medici di medicina generale, assicurando così assistenza ai cittadini che ne sono privi.

Nuove assegnazioni e potenziamento del servizio

Il piano di potenziamento coinvolge diversi comuni, dove sono state previste nuove assegnazioni orarie per il servizio Ascot. A Decimomannu, sono state destinate cinque ore settimanali presso la struttura aziendale di via Giardini 47, con avvio dal 12 agosto, specificamente per i residenti dell'ambito 2.1 che non dispongono di un medico di base. Nel comune di Siliqua, dove la mancanza di medici di medicina generale è totale, l'attività per i pazienti più fragili è iniziata il 4 agosto con sei ore settimanali, che si sommano alle cinque ore già precedentemente assegnate a un altro professionista. A Vallermosa, è stata programmata l'assegnazione di cinque ore settimanali.

Infine, a Teulada, un comune che da anni non ha medici di medicina generale, sono state previste dieci ore settimanali di servizio Ascot, evidenziando l'impegno a colmare le lacune assistenziali più critiche.

Il ruolo e le prestazioni degli Ambulatori Ascot

Gli Ascot rappresentano un presidio fondamentale per la sanità territoriale, essendo ambulatori medici a cui possono accedere gratuitamente tutti i pazienti privi di assistenza sanitaria di base, ovvero senza un medico di famiglia assegnato. All'interno di queste strutture, viene garantita una vasta gamma di prestazioni, equivalenti a quelle fornite dai medici di famiglia. Tra queste figurano le prescrizioni mediche, le visite sia urgenti che non urgenti, il rinnovo di piani terapeutici, l'erogazione di attività domiciliari e il rilascio di certificati di malattia.

Sono inoltre assicurate tutte le altre prestazioni riconosciute dagli Accordi collettivi nazionali. Per i pazienti che si trovassero nell'impossibilità di recarsi nella sede Ascot del proprio Comune di residenza, è offerta la possibilità di rivolgersi a un'altra sede Ascot situata all'interno dello stesso ambito territoriale, garantendo così una maggiore flessibilità e accessibilità al servizio.

Crisi e appello per il rifinanziamento degli Ascot

Nonostante l'importanza cruciale degli Ascot, istituiti proprio per sopperire alla carenza di medici di base in Sardegna, il servizio sta affrontando gravi difficoltà. Il sistema è considerato «ormai al collasso» a causa del mancato rifinanziamento del fondo dedicato, una situazione che danneggia sia i cittadini che i medici.

Questi ultimi, da mesi, garantiscono le prestazioni senza ricevere la dovuta retribuzione. La Regione non ha assegnato le risorse necessarie, impedendo alle ASL di liquidare gli stipendi e creando un rischio concreto di dimissioni di massa e l'emissione di decreti ingiuntivi da parte dei professionisti a partire dal 1° marzo. Questa crisi ha portato anche all'annuncio di uno sciopero ad oltranza da parte dei medici di medicina generale. Di fronte a tale scenario, sono state richieste azioni immediate e risolutive alla Regione e all’assessorato alla Sanità per evitare il collasso della sanità territoriale. È stato inoltre evidenziato come la mancanza di risorse possa vanificare l'opportunità di utilizzare i 151 milioni di euro di premi PNRR destinati al settore, compromettendo ulteriormente il futuro dell'assistenza sanitaria nell'isola.