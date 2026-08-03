L’Azienda sanitaria locale di Matera (Asm) ha attivato, dal 3 e fino al 31 agosto 2026, il servizio di Guardia medica turistica nelle località balneari del Metapontino. Le postazioni operative, attive ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00, sono situate a Metaponto Lido e Marina di Pisticci, presso il Lido San Teodoro. Nelle stesse fasce orarie, esclusivamente nei giorni feriali, il servizio viene potenziato presso le sedi di continuità assistenziale di Policoro (via Moncenisio) e Nova Siri Scalo.

Obiettivi e organizzazione dell’assistenza nel Metapontino

L’obiettivo primario è rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, con medici dedicati nelle località della costa jonica durante il forte afflusso turistico estivo. La normale organizzazione dell’assistenza sanitaria sull’intero territorio dell’Asm rimane in funzione: i medici di medicina generale sono disponibili nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00; la continuità assistenziale copre la fascia oraria dalle 20:00 alle 8:00 del giorno successivo. Nei giorni prefestivi, l’assistenza è assicurata dai medici di medicina generale dalle 8:00 alle 10:00 e successivamente dalla continuità assistenziale fino alle 8:00 del giorno seguente.

Nei giorni festivi, la continuità assistenziale opera ininterrottamente dalle 8:00 di un giorno alle 8:00 di quello successivo.

Il ruolo nazionale delle Guardie mediche turistiche

Le Guardie mediche turistiche sono strutture pubbliche dedicate a garantire l’assistenza sanitaria di base ai non residenti in località a forte vocazione turistica. Questi ambulatori, come illustrato anche dalla Asl di Sassari per le coste del Nord ovest della Sardegna, permettono ai medici di prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche, formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e rilasciare certificazioni di malattia. In caso di necessità, possono raggiungere il domicilio del paziente.

Le prestazioni sono generalmente a pagamento secondo il tariffario regionale e viene rilasciato un promemoria per il pagamento.

Il servizio di Guardia medica turistica rappresenta quindi una risorsa aggiuntiva per la tutela della salute di residenti e turisti durante i periodi di maggiore presenza nelle località balneari, integrando efficacemente la rete dell’assistenza sanitaria ordinaria.