L'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Reggio Calabria ha diffuso una nota ufficiale in seguito alla tragica morte di una bambina di quattro anni a Palermo, deceduta a causa della difterite. L'evento ha suscitato un profondo dolore e impone una seria riflessione sull'importanza cruciale della prevenzione vaccinale. L'Asp ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della piccola, sottolineando che "il rispetto dovuto a questa tragedia ci obbliga a ribadire, con chiarezza e senso di responsabilità, quanto sia fondamentale non sottovalutare le malattie infettive prevenibili attraverso la vaccinazione".

La difterite: una minaccia contenuta dai vaccini

La nota dell'Asp ricorda che la difterite è una patologia grave e potenzialmente letale, che nel nostro Paese è diventata estremamente rara grazie all'ampia diffusione delle vaccinazioni. Tuttavia, la sua rarità non deve essere interpretata come una scomparsa definitiva: "per molti anni siamo riusciti a contenerla attraverso un’efficace prevenzione vaccinale". L'Azienda sanitaria provinciale avverte che una diminuzione della copertura vaccinale nella popolazione può favorire la ricomparsa di malattie infettive che si credevano debellate, con conseguenze anche drammatiche per la salute pubblica.

I vaccini sono considerati una delle più importanti conquiste della medicina moderna.

Essi consentono di prevenire numerose patologie gravi, tra cui la difterite, il tetano, la pertosse, la poliomielite, l'epatite B, le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b, il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella. Senza un'adeguata prevenzione, queste malattie possono causare ricoveri ospedalieri, disabilità permanenti e, nei casi più severi, persino la morte.

Obblighi e responsabilità genitoriale nella vaccinazione

L'Asp di Reggio Calabria evidenzia che la vaccinazione non rappresenta unicamente un adempimento normativo, ma è anzitutto "un gesto concreto di cura e di responsabilità". Proteggere un bambino attraverso la vaccinazione significa, infatti, tutelare non solo la sua salute, ma anche quella degli altri bambini, delle persone immunodepresse e di tutti coloro che, a causa di particolari condizioni cliniche, non possono ricevere il vaccino o non sviluppano una risposta immunitaria sufficiente.

A tal proposito, viene ribadito l'esistenza del Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017, che ha introdotto specifici obblighi vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, in base alla coorte di nascita. Adempiere a tali obblighi è fondamentale per tutelare concretamente il diritto alla salute dei propri figli e dell'intera collettività.

Informazioni e supporto per le famiglie

L'Azienda sanitaria provinciale invita i genitori e chi esercita la responsabilità genitoriale a verificare attentamente lo stato vaccinale dei propri figli e a provvedere senza indugio al recupero di eventuali dosi mancanti.

Le famiglie che dovessero avere dubbi o timori sono esortate a non affidarsi a informazioni prive di fondamento scientifico, ma a rivolgersi con fiducia ai pediatri di libera scelta, ai medici di medicina generale e ai Centri vaccinali dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Gli operatori sanitari si dichiarano pienamente disponibili ad ascoltare, fornire tutti i chiarimenti necessari e accompagnare ogni famiglia in una scelta consapevole e sicura riguardo alla vaccinazione. La nota si conclude con un accorato appello: "Non aspettiamo che un’altra tragedia ci ricordi quanto sia preziosa la prevenzione. Ogni vaccinazione effettuata nei tempi previsti è una barriera contro la malattia, un atto d’amore verso i propri figli e un impegno di solidarietà nei confronti dell’intera comunità".