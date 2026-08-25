Presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, un delicato intervento di circa quattro ore ha permesso la rimozione di un complesso neuroblastoma, un tumore maligno del sistema nervoso autonomo, in una bambina di poco più di un anno. La massa tumorale si era estesa nel canale vertebrale, comprimendo un nervo cruciale per il movimento della gamba.

Per asportare completamente la massa tumorale e preservare la funzione motoria della bambina, il team di specialisti ha adottato una nuova strategia chirurgica integrata. L’intervento è stato pianificato con simulazioni tridimensionali e si è optato per un accesso chirurgico posteriore, dalla schiena, anziché il tradizionale accesso addominale.

Questa scelta ha consentito un intervento unico sulla porzione esterna e su quella penetrata nel canale vertebrale.

Tecniche avanzate e approccio multidisciplinare

Durante l’operazione, è stato impiegato il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, un sistema che controlla in tempo reale l’integrità e funzionalità nervosa. Una specifica strategia anestesiologica ha mantenuto attivi i segnali nervosi. La riuscita, frutto di una stretta collaborazione multidisciplinare tra neurochirurgia, neurofisiologia, anestesia e chirurgia oncologica, ha garantito standard di sicurezza elevatissimi e una costante verifica della funzionalità nervosa.

Esito dell'intervento e recupero

L’asportazione della neoplasia è stata totale.

La bambina ha mostrato un rapido e positivo decorso post-operatorio ed è stata dimessa a soli sei giorni dall’intervento, iniziando subito il percorso riabilitativo. L’accesso posteriore e le tecnologie all’avanguardia sono stati determinanti per preservare la funzione motoria e assicurare un recupero ottimale.