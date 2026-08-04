L'Umbria si prepara all'implementazione delle nuove Case della comunità, strutture che rappresentano un pilastro fondamentale della riorganizzazione della sanità territoriale. Questo importante passo è reso possibile grazie a un accordo integrativo regionale, siglato dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), che ha avuto il merito di garantire un avvio che salvaguardi pienamente il ruolo insostituibile del medico di famiglia. L'intesa raggiunta è cruciale poiché tutela non solo la libera professione convenzionata, ma anche il rapporto fiduciario profondo e consolidato che lega i medici ai cittadini, un legame essenziale per la continuità dell'assistenza.

Chiara Calzoni, vice segretario Fimmg Perugia, ha voluto dissipare ogni dubbio e rassicurare la popolazione, affermando con chiarezza che "il medico di famiglia non scompare". Al contrario, ha sottolineato con forza come questa figura professionale "rimane il punto di riferimento del sistema" sanitario. All'interno delle innovative Case della comunità, i medici di famiglia potranno operare in una rete di assistenza più efficace e integrata, un elemento strategico per affrontare la grande e complessa sfida della cronicità. Questa patologia, in costante aumento, richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione con tutte le altre categorie professionali presenti sul territorio.

L'obiettivo è rafforzare significativamente la capacità di risposta del sistema sanitario locale, offrendo cure più complete e coordinate.

Il quadro normativo e le scelte strategiche della Fimmg

Il dibattito sul nuovo Accordo collettivo nazionale ha generato, negli ultimi tempi, non pochi dubbi e timori all'interno della categoria medica. Calzoni ha espresso piena comprensione per queste legittime preoccupazioni, ma ha anche evidenziato come sia meno comprensibile alimentare tali ansie facendo credere che esistessero soluzioni semplici a problemi intrinsecamente complessi, specialmente su un percorso già chiaramente delineato dalla legislazione vigente. La realtà, ha precisato, è ben diversa.

Il concetto di "ruolo unico", spesso al centro delle polemiche sollevate da alcuni sindacati minori, non è affatto una novità introdotta di recente. Esso è infatti previsto dalla Legge Balduzzi del 2012, che ha gettato le basi per una riorganizzazione della medicina territoriale. Successivamente, il Decreto Ministeriale 77 ha definito in modo dettagliato il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale, fornendo le linee guida per la sua attuazione. La scelta, dunque, non riguardava l'opportunità di applicare o meno questa riforma, ma piuttosto come implementarla al meglio sul territorio. L'alternativa, secondo Calzoni, avrebbe potuto esporre concretamente la categoria al rischio di un passaggio alla dipendenza, uno scenario che avrebbe potuto frammentare profondamente la professione e alterare radicalmente la natura stessa della medicina generale, compromettendo la sua autonomia e la sua capacità di adattamento alle specifiche esigenze dei pazienti e delle comunità locali.

L'approccio Fimmg: contrattazione, adattamento e tutela professionale

Di fronte a questo scenario complesso, la Fimmg ha scelto una strada precisa e pragmatica: quella della contrattazione. In Umbria, questa strategia si è dimostrata vincente, permettendo di adattare la riforma alle specifiche caratteristiche e necessità del territorio regionale. Un risultato significativo di questo approccio è stato il mantenimento e la valorizzazione delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT). Queste strutture sono considerate dalla Federazione come fondamentali per garantire una capillare e omogenea assistenza sanitaria, specialmente nelle aree più periferiche e meno servite della regione, e per fungere da raccordo efficace e strategico con le nuove Case della comunità, assicurando una continuità assistenziale indispensabile per la salute dei cittadini.

Rivolgendosi direttamente ai colleghi, Calzoni ha ribadito la sua profonda comprensione per i dubbi e le incertezze che possono sorgere in momenti di grande cambiamento. Ha però invitato a distinguere con lucidità la realtà concreta dei fatti dalle promesse irrealizzabili, esortando ad affidarsi a chi ha sempre rappresentato con serietà e competenza la categoria, come la Fimmg fa da anni. Alimentare paure infondate, ha aggiunto, può forse portare un consenso immediato e superficiale, ma non risolve in alcun modo i problemi di salute dei cittadini umbri e, di fatto, "significa giocare sporco", minando la fiducia e la collaborazione necessarie. La Fimmg, ha concluso, continuerà a perseguire con determinazione la sua missione: sedersi ai tavoli di confronto, difendere strenuamente la libera professione, tutelare il medico di medicina generale e lavorare incessantemente affinché ogni scelta adottata sia sempre e prioritariamente nell'interesse superiore dei cittadini.

Il messaggio finale di Calzoni è chiaro e perentorio, un monito a guardare oltre le contingenze: "Le polemiche passano. Le riforme restano. E il nostro dovere è fare in modo che siano le migliori possibili."