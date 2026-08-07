L'assessora ai servizi sociali del Comune di Ancona, Manuela Caucci, ha ribadito la necessità di una manutenzione strutturale per prevenire il ripetersi dei disagi estivi che affliggono l’Ospedale Salesi di via Corridoni. L’intervento si rende urgente a causa delle persistenti criticità che interessano il sistema di condizionamento della struttura, causando notevoli disagi a piccoli pazienti, alle loro famiglie, alle future mamme e agli operatori sanitari.

Caucci ha prontamente contattato la Direzione sanitaria per ottenere un quadro dettagliato della situazione e comprendere le tempistiche di ripristino del servizio.

Ha inoltre richiesto chiarimenti sulle ragioni per cui un problema così rilevante si ripresenta ormai da diversi anni consecutivi, sempre durante il periodo estivo. Sebbene riconosca l’impegno della Direzione nel garantire la continuità delle urgenze e dei servizi essenziali, l’assessora ha sottolineato l’indispensabilità di programmare e realizzare manutenzioni adeguate e strutturali sugli impianti del presidio di via Corridoni, affinché situazioni di questo genere non abbiano più a ripetersi.

Il ruolo strategico dell’Ospedale Salesi

L’Ospedale Salesi, come evidenziato dall’assessora Caucci, rappresenta un’autentica eccellenza della sanità marchigiana ed è l’unico ospedale pediatrico del Medio Adriatico.

La struttura si configura come un punto di riferimento imprescindibile per migliaia di bambini e famiglie. È inoltre la maternità dove quotidianamente vengono al mondo numerosi bambini anconetani e marchigiani, accompagnando le famiglie in uno dei momenti più significativi della loro vita.

Proprio in virtù del ruolo strategico che il Salesi riveste per l’intero territorio, è fondamentale garantirne il pieno funzionamento attraverso una manutenzione programmata, costante e adeguata degli impianti. Il Comune di Ancona, ha assicurato Caucci, continuerà a sostenere e tutelare con convinzione questo patrimonio della comunità, al fine di assicurare a piccoli pazienti, mamme, famiglie e a tutti i professionisti che vi operano ambienti sicuri, efficienti e all’altezza della qualità delle cure offerte.

Contesto e interventi sull’attuale struttura

L’Ospedale Salesi, con oltre un secolo di vita, è attualmente oggetto di manutenzioni straordinarie, che includono interventi sugli ascensori e, in particolare, sui condizionatori. Nonostante l’attesa per il trasferimento nel nuovo presidio in costruzione a Torrette, la sede storica continua a essere un riferimento nazionale per le patologie materno-infantili.

Per migliorare il comfort e la funzionalità, sono stati installati nuovi impianti di climatizzazione, progettati per garantire un efficace controllo della temperatura. Sono inoltre previsti ulteriori potenziamenti dei servizi offerti. La rete neonatale marchigiana, che vede il Salesi come suo hub centrale, vanta una mortalità tra le più basse a livello nazionale, a testimonianza dell’alta qualità assistenziale. A supporto delle attività, la Fondazione Salesi ha raccolto oltre un milione di euro negli ultimi tre anni, fondi destinati a integrare le attività assistenziali e di ricerca.