L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena ha annunciato l’avvio della sperimentazione delle bodycam, piccole telecamere indossabili, sugli equipaggi del servizio di Emergenza territoriale 118. L’iniziativa, frutto di un accordo con le rappresentanze sindacali, mira a fungere da deterrente contro episodi di violenza verbale e fisica ai danni degli operatori sanitari, rafforzando la loro sicurezza.

La sperimentazione prenderà il via nella seconda metà di agosto 2026 per una durata di sei mesi. Coinvolgerà alcuni mezzi considerati strategici sul territorio: un’ambulanza infermieristica e l’automedica di Modena, oltre a un’ambulanza infermieristica di Carpi.

Questi mezzi saranno dotati di bodycam appositamente configurate per il contesto dell’emergenza territoriale. Prima dell’avvio operativo, gli operatori selezionati riceveranno una formazione specifica, che comprenderà momenti dedicati, il supporto di un video tutorial sull’uso corretto dei dispositivi e la condivisione del disciplinare di utilizzo, il quale stabilisce in quali circostanze le bodycam dovranno essere attivate.

Obiettivi e quadro normativo del progetto

L’accordo tra l’Ausl di Modena e le rappresentanze sindacali circoscrive la sperimentazione a determinati equipaggi e mezzi, con il chiaro obiettivo di valutare l’efficacia delle bodycam come strumento di prevenzione e documentazione di episodi di aggressione.

La formazione degli operatori rappresenta una fase centrale del progetto, mirata a garantire un utilizzo consapevole e conforme alle regole stabilite dal disciplinare. Il progetto si inserisce in un contesto in cui la tutela degli operatori sanitari è diventata una priorità assoluta, disciplinando anche gli aspetti relativi alla privacy e alle modalità di gestione delle immagini raccolte dalle bodycam.

L'aumento delle aggressioni e le richieste sindacali

I dati evidenziano una preoccupante escalation: nel 2025 sono stati registrati 339 episodi di violenza contro il personale sanitario dell’Ausl di Modena, un aumento significativo rispetto ai 282 casi del 2024 e ai 195 del 2023. Questi episodi si sono verificati prevalentemente nei servizi di emergenza-urgenza, nelle cure primarie e nell’ambito della salute mentale.

Il sindacato Cisl Fp considera le bodycam strumenti fondamentali sia per documentare che per prevenire le aggressioni, sottolineando l’importanza di tempi certi per l’avvio della sperimentazione e la successiva estensione a tutto il personale del 118.

Il sindacato ha richiesto con fermezza che l’Ausl definisca con precisione le date di avvio, le responsabilità, le modalità operative e il coinvolgimento degli equipaggi. Viene ribadito che ogni ritardo nell’implementazione di queste misure rappresenta una mancata tutela per i lavoratori coinvolti nei servizi di emergenza, compromettendo la loro incolumità e la continuità del servizio.