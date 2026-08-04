Il dottor Cristian Ottavio Mirabile, medico originario di Locorotondo, è stato ufficialmente nominato nuovo direttore dell'Anestesia e Rianimazione pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Questo annuncio, avvenuto il 4 agosto 2026, segna il significativo ritorno in Puglia di Mirabile, dopo oltre dieci anni di una brillante carriera professionale trascorsa all'estero, in centri di eccellenza tra Parigi e Doha. La sua nomina è stata formalizzata con la firma del contratto presso l'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari‑Giovanni XXIII, conferendogli l'incarico di direzione di questa cruciale struttura.

Il percorso professionale di Mirabile ha avuto inizio in Italia, dove ha operato tra Genova e Bergamo, acquisendo una progressiva e profonda specializzazione nel campo dell'anestesia e della terapia intensiva pediatrica e cardiochirurgica. A partire dal 2014, ha dedicato gran parte della sua attività professionale alla Francia e, nell'ultimo anno, al Qatar, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio di esperienze. “Ho sempre creduto che la mia terra e la gente che abita in Puglia meriti il meglio”, ha dichiarato Mirabile, esprimendo la sua motivazione. “Dopo tanti anni ed esperienze all'estero, ho pensato che fosse giunto il momento di tornare a casa e mettere al servizio dei pugliesi la mia esperienza”.

L'esperienza internazionale a servizio della cardiochirurgia pediatrica

L'arrivo del dottor Mirabile è accolto con grande entusiasmo, in particolare dal direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce. Quest'ultimo ha evidenziato come “la sua esperienza nell'anestesia e nella terapia intensiva dei bambini con cardiopatie potrà fornire un contributo importante al consolidamento della cardiochirurgia pediatrica, rafforzando la presa in carico dei piccoli pazienti”. Il rientro di un professionista di tale calibro si inserisce pienamente nella strategia aziendale volta alla valorizzazione del polo pediatrico, con l'obiettivo primario di assicurare alle famiglie pugliesi risposte sanitarie sempre più complete e all'avanguardia.

L'ospedale Giovanni XXIII di Bari si conferma un punto di riferimento essenziale a livello regionale per la cardiochirurgia pediatrica, come testimoniato dai recenti e complessi interventi eseguiti su neonati affetti da gravi cardiopatie congenite. Nel maggio 2026, l'équipe guidata dal prof. Massimo Padalino ha condotto con successo operazioni sia presso il Giovanni XXIII sia direttamente alla Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Foggia. Questi interventi hanno permesso di evitare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie i disagi dei trasferimenti fuori regione, garantendo cure specialistiche di alta qualità in loco. Tali risultati sono il frutto di una proficua collaborazione multidisciplinare tra cardiochirurghi, cardiologi pediatrici, anestesisti e neonatologi.

Rafforzamento della rete pediatrica regionale

L'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione pediatrica, ora sotto la direzione del dottor Mirabile, svolge un ruolo assolutamente centrale nella gestione dei piccoli pazienti affetti da patologie cardiache complesse. La presenza di professionisti con una così vasta esperienza internazionale, come il neo-direttore, è fondamentale per elevare ulteriormente la qualità delle cure offerte e per consolidare efficacemente la rete pediatrica regionale. L'obiettivo strategico dell'azienda ospedaliera è chiaro: fornire risposte sanitarie tempestive e di eccellenza, riducendo significativamente la necessità per i bambini pugliesi con gravi patologie cardiache di doversi spostare in altre regioni per ricevere le cure necessarie.