L'associazione L'Aquila per la Vita ha donato 25mila euro al Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente dell'Università dell'Aquila. La somma è destinata a sostenere progetti di ricerca oncologica. La consegna dell'assegno è avvenuta presso la sede del Dipartimento, con la partecipazione di Fabrizio Marinelli, presidente dell'associazione, e di Paola Gallina, direttrice del Dipartimento.

Durante la cerimonia, Marinelli ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti del territorio e istituzioni accademiche per promuovere la ricerca scientifica e offrire nuove opportunità terapeutiche ai pazienti.

La direttrice Gallina ha ringraziato l'associazione per il contributo, evidenziando come il sostegno economico sia essenziale per portare avanti studi e attività fondamentali nella lotta contro i tumori.

Il sostegno ai progetti di ricerca

Il contributo di 25mila euro sarà utilizzato per finanziare specifici progetti di ricerca in ambito oncologico, già in corso presso il Dipartimento. L'iniziativa si inserisce in una più ampia collaborazione tra l'associazione L'Aquila per la Vita e l'Università dell'Aquila, volta a rafforzare le attività di studio e sperimentazione su nuove terapie e strategie di prevenzione.

Il ruolo del Dipartimento di Medicina clinica

Il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente dell'Università dell'Aquila è impegnato in attività di ricerca, didattica e assistenza nei settori della medicina e delle scienze della vita.

Il Dipartimento promuove progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio, e offre supporto formativo agli studenti dei corsi di laurea in ambito medico e sanitario.