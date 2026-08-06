L'approvazione in Sardegna dei provvedimenti sulla "Farmacia dei Servizi" e l'indennità di residenza per le farmacie rurali, inseriti nell'assestamento di bilancio regionale, è stata accolta da Federfarma Sardegna come un punto di svolta. Il presidente Pierluigi Annis ha evidenziato come questa iniziativa amplierà l'offerta di prestazioni e servizi sanitari, riducendo la pressione sulle altre strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e rafforzando la sanità di prossimità.

Il ruolo strategico delle farmacie rurali in Sardegna

L'indennità di residenza si configura come un intervento chiave per sostenere la presenza delle farmacie nei comuni più piccoli e nelle aree rurali o disagiate, garantendo un presidio sanitario essenziale, spesso unico e accessibile quotidianamente.

Federfarma Sardegna ha ringraziato la Presidenza della Regione, l'Assessorato alla Sanità, il Consiglio regionale e i consiglieri per il supporto, riconoscendo il valore strategico di tali misure per la salute dei cittadini sardi. L'associazione ha inoltre ribadito l'importanza di un'attuazione completa della "Farmacia dei Servizi" con tempi certi e procedure trasparenti, e di un continuo sostegno alle farmacie rurali, per assicurare a ogni cittadino, ovunque risieda, l'accesso a un presidio sanitario fondamentale.

La "Farmacia dei Servizi" si consolida in Emilia-Romagna

Il modello della "Farmacia dei Servizi" si sta affermando anche a livello nazionale, con l'Emilia-Romagna che ha recentemente siglato un nuovo accordo integrativo regionale con Federfarma e Assofarm, valido fino al 2029.

Questa intesa rafforza il ruolo delle farmacie come presidi sanitari territoriali, ampliando l'offerta di servizi. Tra questi, figurano prenotazioni e pagamenti tramite FarmaCup, distribuzione per conto di medicinali, vaccinazioni (antinfluenzali, anti-Covid-19 e dTpa per maggiorenni), servizi di telemedicina (telerefertazione cardiologica), screening oncologici (in particolare per il tumore del colon-retto), farmacovigilanza, distribuzione di dispositivi medici (anche per diabetici, incontinenza e stomia), rilascio di credenziali digitali, test diagnostici e terapie personalizzate. La regione conta 1.412 farmacie convenzionate, di cui 554 rurali (circa il 39%), ubicate in località con meno di 5.000 abitanti.

L'accordo prevede inoltre l'istituzione di una lista regionale di medicinali in "ministock" per garantire la disponibilità immediata di farmaci urgenti e la definizione di tariffe uniche regionali per la Distribuzione per Conto e l'informatizzazione dei piani terapeutici, con adeguamenti Istat. Sono state introdotte misure di valorizzazione economica specifiche per le farmacie rurali (sussidiate o meno), quelle con minore fatturato e le nuove aperture. Queste disposizioni mirano a sostenere una rete capillare di farmacie, offrendo gli stessi livelli di assistenza su tutto il territorio regionale, contrastando le disuguaglianze geografiche e rafforzando il ruolo delle farmacie rurali come punto di riferimento essenziale per le comunità locali.