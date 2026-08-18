Un black out improvviso, causato da un guasto alla rete elettrica, ha colpito l’ambulatorio di Ecocardiografia dell’ospedale Ruggi di Salerno. Questo imprevisto ha reso completamente inutilizzabili le apparecchiature diagnostiche e i sistemi informatici essenziali, compromettendo gravemente il regolare svolgimento delle attività assistenziali previste. La direzione ospedaliera ha prontamente comunicato la situazione, fornendo aggiornamenti sulle misure adottate per gestire l'emergenza.

A seguito del disservizio, la direzione ha specificato che, nonostante l'interruzione, gli esami urgenti destinati ai pazienti degenti e i Pacc oncologici sono stati tempestivamente garantiti.

Queste prestazioni vitali vengono ora erogate presso i locali della Uoc di Cardiologia intensiva, assicurando la continuità delle cure più critiche. Al contrario, tutte le attività ambulatoriali che erano state prenotate tramite il sistema Cup sono state sospese a tempo indeterminato e verranno riprogrammate in una nuova data. Attualmente, i tecnici elettricisti sono al lavoro per individuare e risolvere la problematica, ripristinando al più presto la piena funzionalità dell'ambulatorio.

L'impatto del guasto sull'Ecocardiografia e le attività cliniche

Il guasto elettrico ha avuto un impatto diretto e significativo sull'ambulatorio di Ecocardiografia. La mancanza di alimentazione ha impedito l'operatività delle delicate apparecchiature diagnostiche e dei sistemi informatici indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni ambulatoriali.

Questa situazione ha generato un'interruzione delle normali procedure, con conseguenti disagi per i pazienti e per il personale medico.

Per mitigare le conseguenze del black out, l'ospedale ha attivato un piano di emergenza. Le prestazioni considerate urgenti, che includono gli esami per i pazienti ricoverati e i Pacc oncologici, continuano a essere erogate senza interruzioni. Queste attività sono state temporaneamente trasferite e proseguono regolarmente all'interno della Uoc di Cardiologia intensiva, una sezione dell'ospedale attrezzata per gestire casi di elevata complessità e urgenza. Le prestazioni ambulatoriali non urgenti, precedentemente prenotate attraverso il Cup, rimangono invece sospese fino a quando non sarà possibile una nuova comunicazione ufficiale per la riprogrammazione.

Il ruolo dell'ospedale Ruggi e il sistema di prenotazione Cup

L’ambulatorio di Ecocardiografia è una componente fondamentale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Questa prestigiosa struttura ospedaliera comprende anche la Uoc di Cardiologia intensiva, che in questa fase di emergenza ha dimostrato la sua capacità di supporto e flessibilità operativa. Le prenotazioni per le diverse attività ambulatoriali vengono gestite attraverso il Centro Unico di Prenotazione (Cup), un sistema regionale progettato per ottimizzare l'accesso ai servizi sanitari.

Il Cup della Regione Campania è uno strumento essenziale che permette ai cittadini di prenotare una vasta gamma di prestazioni sanitarie ambulatoriali e diagnostiche, tra cui ecografie, risonanze magnetiche e radiografie.

L'accesso al servizio avviene tramite il Portale Salute del Cittadino, dove gli utenti possono inserire i dati della propria ricetta medica e selezionare la priorità dell'appuntamento. Le opzioni di priorità includono "urgente", "media urgenza", "differibile" e "programmabile", garantendo che le cure siano erogate in base alle necessità cliniche dei pazienti. La sospensione delle prenotazioni via Cup per l'Ecocardiografia evidenzia l'impatto significativo del guasto sulla normale operatività del servizio.