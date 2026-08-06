Dal 7 agosto 2026, la Valle d'Aosta ha attivato un ambulatorio medico di prossimità ad accesso diretto nel comune di Nus. L'iniziativa, promossa dall'Azienda USL, mira a rafforzare l'assistenza sanitaria per la popolazione locale, in particolare durante una fase transitoria dovuta alla cessazione dell'attività convenzionata del precedente medico di famiglia.

Il nuovo servizio è ubicato presso il consultorio di Nus, in via Corrado Gex 10, e sarà operativo due volte a settimana: il lunedì, dalle 9:30 alle 12:30, e il venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

L'ambulatorio rappresenta una risposta concreta ai bisogni assistenziali più immediati dei cittadini che si trovano temporaneamente privi del proprio medico curante.

Parallelamente, l'Azienda USL prosegue con le procedure volte alla copertura strutturale della carenza di medicina generale nell'Ambito 4 del Distretto 1, un'area che include Nus e i comuni limitrofi.

La strategia regionale contro la carenza di medici

L'apertura dell'ambulatorio a Nus si inserisce in un più ampio contesto di misure adottate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per affrontare la carenza di medici di medicina generale, una problematica che affligge sia la regione che l'intero territorio nazionale. Mauro Occhi, direttore sanitario dell'azienda, ha sottolineato l'impegno del sistema sanitario valdostano nel ribadire la centralità delle cure primarie per garantire la massima copertura possibile ai cittadini.

Occhi ha evidenziato come questa sfida si scontri con una crisi profonda delle professioni sanitarie, che pur risparmiando alcune specialità, si manifesta con particolare severità nelle professionalità di primo approccio per il cittadino. Ha inoltre affermato che, in attesa di una risoluzione a livello nazionale di questa crisi, l'azienda manterrà il massimo impegno per sopperire alle carenze mediche attraverso una diversa e, auspicabilmente, migliore organizzazione dei servizi.

Interventi ad Aosta e prospettive future

La problematica della carenza di medici di famiglia si è manifestata anche nell'ambito territoriale di Aosta, dove, nei primi giorni di agosto 2026, la cessazione dell'attività di due medici di medicina generale ha lasciato oltre 3.000 assistiti senza il proprio riferimento.

Per mitigare i disagi, l'Azienda USL ha attivato ambulatori ad accesso diretto nelle Case della Comunità e ha implementato tutte le procedure previste dalla normativa.

Tra le azioni intraprese figurano la richiesta ai medici di famiglia dell'ambito di Aosta di elevare volontariamente il massimale di assistiti da 1.500 a 1.800 pazienti, e l'estensione degli inviti ad assumere incarichi provvisori anche a professionisti provenienti da altre regioni, sebbene questi ultimi non abbiano finora ottenuto disponibilità. Un'ulteriore possibilità potrà derivare dall'avvio del nuovo Corso regionale di formazione specifica in Medicina generale, per il quale la Regione Valle d'Aosta ha recentemente messo a bando 10 borse di studio, con la prospettiva di coinvolgere i medici in formazione in incarichi provvisori.

L'Azienda USL ha ribadito il proprio impegno a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e a informare tempestivamente la popolazione su eventuali nuove disponibilità di medici nelle prossime settimane.