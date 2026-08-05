L'Ospedale San Timoteo di Termoli ha recentemente accolto due nuovi specialisti in oculistica, i dottori Antonio Perfetto ed Ernesto Di Marco, rafforzando così l'offerta sanitaria del territorio. La presentazione ufficiale dei due medici è avvenuta il 5 agosto 2026, in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di importanti figure dirigenziali dell'ospedale: il dirigente medico della direzione sanitaria, Arturo Santagata, il primario della divisione di Medicina, Nicola Rocchia, e il dirigente del reparto di Oculistica, Ugo Cipollone.

Questo ingresso segna un momento significativo per la sanità locale, promettendo un potenziamento dei servizi dedicati alla cura della vista.

Il dottor Antonio Perfetto, originario proprio di Termoli, fa ritorno nella sua terra dopo un'importante esperienza professionale maturata a Padova. «Per me è un vero e proprio ritorno a casa – ha dichiarato Perfetto –. Torno dopo aver trascorso dodici anni in Veneto, un periodo durante il quale ho acquisito una vasta esperienza. Sono entusiasta di poter mettere a disposizione le mie competenze nella regione dove sono nato e cresciuto, anche grazie agli investimenti che la Regione ha destinato a questo ospedale. Il San Timoteo, infatti, non ha nulla da invidiare ai grandi presidi del nord-est, da dove provengo.

La mia attività si concentra prevalentemente sulla chirurgia della cataratta, un ambito in cui spero di portare un contributo significativo.»

Al suo fianco, il dottor Ernesto Di Marco, originario di Vasto e proveniente da Macerata, ha espresso un forte apprezzamento per il progetto sanitario regionale. «Credo fermamente nel progetto della Regione Molise di investire con decisione sulla sanità – ha sottolineato Di Marco –. Ho riscontrato un'ottima strumentazione qui al San Timoteo, e Termoli si presenta come una città accogliente e dinamica. Questa è per me un'opportunità professionale di grande valore. Le mie specializzazioni riguardano principalmente gli interventi di cataratta, il segmento anteriore dell'occhio e il glaucoma, aree in cui intendo operare con dedizione per il benessere dei pazienti.»

Il potenziamento del reparto di Oculistica al San Timoteo

L'arrivo dei due nuovi oculisti è stato accolto con grande favore dal primario di Medicina, Nicola Rocchia, che ha evidenziato l'importanza di questo rafforzamento.

Rocchia ha osservato che con l'ingresso degli specialisti «si potenzia un reparto che, in Molise, ha sempre goduto di un grandissimo richiamo. In passato, a causa della quiescenza di alcuni colleghi, l'attività era stata inevitabilmente ridotta. Ora, con l'innesto di questi due nuovi medici, ci auguriamo di poter ripristinare i livelli di attività precedenti, se non quelli di anni fa, almeno la capacità di soddisfare pienamente le esigenze sanitarie di tutto il Basso Molise, offrendo un servizio più completo e accessibile alla popolazione.»

Investimenti regionali a sostegno della sanità molisana

L'ingresso dei nuovi professionisti si inserisce in un più ampio contesto di investimenti strategici della Regione Molise nel settore sanitario.

Un accordo di programma, siglato in precedenza, ha destinato oltre 21,6 milioni di euro al rinnovamento e all'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere. Questo piano di investimenti include l'acquisizione di strumenti all'avanguardia come microscopi operatori, sistemi OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) e altre attrezzature specifiche per l'oculistica, molte delle quali sono destinate anche all'Ospedale San Timoteo. L'investimento complessivo, che supera i 21,6 milioni di euro, prevede circa 20,1 milioni di euro per le apparecchiature mediche e 1,4 milioni di euro per interventi edili e impiantistici correlati. Tra le voci di spesa più rilevanti, spiccano proprio le attrezzature dedicate al reparto di oculistica, a conferma dell'attenzione posta al miglioramento dei servizi visivi per i cittadini molisani.