L’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Valle d’Aosta ha annunciato il rinnovo del progetto di Odontoiatria sociale fino al 31 dicembre 2028, con inizio il primo settembre 2026. Questa iniziativa, che garantisce cure odontoiatriche gratuite ai cittadini in difficoltà, è frutto di una co-progettazione con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e rientra negli interventi di interesse generale previsti dal Codice del Terzo Settore.

Nel suo primo anno di attività, il servizio ha dimostrato un impatto significativo, fornendo assistenza a persone in condizioni economiche svantaggiate, con una particolare attenzione ai minori.

Su un totale di 218 accessi, ben 60 hanno riguardato minorenni, rappresentando quasi il 28% degli utenti, una percentuale notevole se confrontata con il 15% della popolazione residente regionale composto da minori. L’assessore Carlo Marzi ha evidenziato il successo dell'iniziativa, affermando: “Alla luce dei risultati ottenuti nel primo anno di attività, insieme a Fondazione Comunitaria abbiamo rinnovato questo concreto e positivo esempio di collaborazione tra pubblico e privato”.

L'impegno del volontariato e i partner del progetto

Il cuore del progetto risiede nell'impegno volontario di dentisti e igienisti, che dedicano il loro tempo libero, spesso dopo l'orario di lavoro o il sabato mattina, per offrire cure gratuite.

Roberto Grasso, Presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, ha espresso soddisfazione per la continuità del servizio: “Siamo contenti di proseguire questa esperienza nata grazie al nostro impegno e al volontariato di dentisti e igienisti che offrono il loro tempo, spesso al termine di una giornata di lavoro e il sabato mattina per curare gratuitamente le persone bisognose”.

Nei primi sei mesi di operatività, tra luglio e dicembre 2025, il progetto ha già erogato 115 prestazioni gratuite e preso in carico 61 pazienti, tra cui circa la metà donne e 21 minori. Le prestazioni includono prime visite, controlli, cure conservative, estrazioni e interventi di prevenzione e igiene orale.

Il valore economico stimato di queste prestazioni nel semestre ammonta ad almeno 25.000 euro. L'iniziativa è sostenuta da un'ampia rete di partner, tra cui la Regione, l’Azienda USL, la Commissione Albo degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, l’Associazione nazionale dentisti italiani, l’Associazione italiana odontoiatri, l’Associazione igienisti dentali italiani e il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana, con un totale di 26 volontari tra odontoiatri e igienisti dentali attivamente coinvolti.

Un modello di cura e sostenibilità per la comunità

Denominato “Per un sorriso”, il progetto si configura come un modello virtuoso di coprogettazione tra l'amministrazione regionale e il terzo settore, mirato a rispondere efficacemente ai bisogni sanitari delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L'efficienza del servizio è ulteriormente garantita dall'utilizzo di un gestionale odontoiatrico fornito gratuitamente da ANDILab. Gli igienisti dentali, oltre alle cure dirette, svolgono un ruolo cruciale nell'educazione alla salute orale, promuovendo la prevenzione e la consapevolezza, in particolare tra i più giovani.

La sostenibilità del progetto è un aspetto fondamentale. Dopo i primi sei mesi, finanziati da fondi ministeriali e donazioni, la sua continuità dipenderà dalla capacità di raccogliere ulteriori risorse per coprire i costi di personale, come un assistente alla poltrona, e il materiale medico necessario. Per questo, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha lanciato una campagna di raccolta fondi, invitando la comunità valdostana a contribuire a un servizio che, per la sua portata e organizzazione, viene considerato un'eccellenza senza pari in altre regioni italiane.