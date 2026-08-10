Il Numero unico europeo 116117 per l'assistenza sanitaria non urgente ha registrato un'intensa attività in Veneto, con 55.691 chiamate gestite tra l'8 luglio e il 4 agosto. Il servizio ha dimostrato efficienza, con un tempo medio di gestione per chiamata di 4 minuti e 49 secondi. Attivo 24 ore su 24 e operativo su tutto il territorio regionale, il 116117 si avvale di due centrali operative strategiche, situate a Mestre e a Vicenza.

Per far fronte all'elevato volume di richieste, l'organico del servizio è stato potenziato. Attualmente, 114 operatori lavorano nei centralini, di cui 67 a Mestre e 47 a Vicenza, inclusi nove medici.

Un ulteriore rafforzamento è già in atto: otto nuovi operatori sono entrati in servizio dal primo agosto, e altri dieci si uniranno al team dal primo settembre. L'assessore regionale alla sanità, Gino Gerosa, ha evidenziato come la notevole mole di chiamate abbia reso necessarie queste nuove assunzioni, prevedendo la possibilità di ulteriori inserimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il funzionamento del servizio 116117: un punto di riferimento per la salute

Il 116117 è stato concepito per rispondere ai bisogni sanitari non urgenti, fungendo da primo punto di contatto per i cittadini. L'operatore, dopo una valutazione iniziale, apre una scheda personale e indirizza l'utente verso il servizio più appropriato.

Questo può includere i servizi territoriali, le case di comunità, la guardia medica turistica o, nei casi che richiedono un intervento immediato, il Suem 118. È fondamentale ricordare che per emergenze gravi, incidenti o situazioni di pericolo, il numero da contattare rimane sempre e solo il 118.

Il servizio è completamente gratuito e accessibile in tutta la Regione Veneto. Consente di contattare la Continuità Assistenziale (l'ex Guardia Medica) e una vasta gamma di servizi territoriali attraverso un unico, semplice numero. Gli operatori sono preparati a offrire supporto per: assistenza sanitaria e consigli medici non urgenti; continuità assistenziale; supporto specifico per anziani, persone fragili e non autosufficienti; servizi dedicati alla famiglia, alla gravidanza, alla salute della donna e dei bambini; attività di prevenzione, screening e vaccinazioni; assistenza domiciliare e riabilitazione; e infine, informazioni e orientamento sui servizi socio-sanitari disponibili.

L'importanza strategica del 116117 nel periodo estivo

Il servizio assume un'importanza particolare durante il periodo estivo, quando molti cittadini si trovano in località di vacanza, spesso distanti dalla propria residenza abituale. In queste circostanze, il 116117 rappresenta un punto di riferimento essenziale per ricevere assistenza e informazioni. Il sistema offre inoltre la possibilità di ottenere chiarimenti su certificati di malattia (fuori dall'orario del medico di base o pediatra), procedure per la scelta e il cambio del medico, informazioni sull'anagrafe sanitaria, gestione di prescrizioni non differibili, organizzazione del trasporto sanitario e accesso ai servizi veterinari.