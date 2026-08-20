I casi di Febbre del Nilo nella provincia di Oristano sono saliti a diciannove, confermando un incremento significativo dei contagi. L'ultimo paziente, un uomo ultracinquantenne, è stato ricoverato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino dopo aver manifestato i sintomi della West Nile. La diagnosi di Febbre del Nilo è stata successivamente confermata, e il paziente è attualmente in osservazione presso il presidio ospedaliero oristanese.

La progressione dei contagi ha avuto inizio lo scorso maggio con il primo caso, che ha interessato un ultrasessantenne.

Tra i diciannove casi registrati, si conta purtroppo un decesso: una persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus, ha sviluppato la malattia con esito fatale. Altri pazienti hanno avuto decorsi diversi: un ultrasessantenne (terzo caso) è stato dimesso ed è tornato a casa, mentre un ultraottantenne (quarto caso) è ancora ricoverato al San Martino. Anche un cinquantenne e un ultrasettantenne (quinto e sesto caso) sono rientrati nelle proprie abitazioni dopo le cure necessarie. Attualmente, due ultrasettantenni (settimo e ottavo caso) rimangono ricoverati all'ospedale San Martino, così come un ultracinquantenne (nono caso) che è già rientrato a casa.

Il quadro clinico dei pazienti e le misure sanitarie

La situazione clinica dei pazienti mostra una varietà di condizioni. Tra il decimo e il dodicesimo caso, si registrano due ultrasettantenni e un ultracinquantenne che continuano a essere ricoverati presso il presidio ospedaliero di Oristano. Ulteriori ricoveri riguardano un ultracinquantenne e un ultraottantenne (tredicesimo e quattordicesimo caso), anch'essi sotto osservazione. A questi si aggiunge un ultrasettantenne (quindicesimo caso) che si trova ancora in ospedale. Un altro ultrasettantenne (sedicesimo caso) è invece rientrato nella propria abitazione dopo le cure. Gli ultimi due casi, il diciassettesimo e il diciottesimo, vedono un ultrasettantenne e un ultracinquantenne ancora ricoverati all'ospedale San Martino, evidenziando la persistenza della malattia in diversi individui.

Il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha prontamente avviato un'approfondita inchiesta epidemiologica per tracciare l'origine e la diffusione del virus. Parallelamente, sono state implementate rigorose attività di profilassi. Queste includono la disinfestazione mirata delle aree di residenza delle persone che hanno contratto il virus, una misura essenziale per il contenimento e la prevenzione della diffusione della malattia all'interno della comunità.

Prevenzione e monitoraggio della Febbre del Nilo

Le autorità sanitarie locali hanno ribadito l'importanza cruciale delle attività di profilassi e delle campagne di disinfestazione. L'obiettivo primario è quello di ridurre drasticamente il rischio di ulteriori contagi e di limitare la circolazione del virus tra la popolazione.

Il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano prosegue con il monitoraggio costante della situazione epidemiologica sul territorio, coordinando tutte le misure necessarie per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. L'attenzione rimane alta per gestire l'emergenza e informare i cittadini sui comportamenti da adottare.