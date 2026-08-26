L'Ospedale Parini di Aosta ha segnato un importante traguardo nel campo della chirurgia mininvasiva. L’équipe di gastroenterologia ed endoscopia digestiva della struttura, diretta dal dottor Renato Santucci, ha eseguito per la prima volta l'asportazione completa di una neoplasia gastrica. L'intervento è stato realizzato utilizzando una tecnica di resezione endoscopica a tutto spessore, un approccio innovativo per il trattamento dei tumori gastrici. L’esito è stato pienamente positivo e l'esame istologico ha confermato la radicalità oncologica della procedura.

Il paziente non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico tradizionale e proseguirà il percorso di cura con una gastroscopia di controllo programmata nei prossimi mesi.

Dettagli della nuova tecnica mininvasiva

Questa nuova tecnica, già praticata con successo in alcuni centri specialistici, rappresenta un passo rilevante per l'ospedale Parini e per l'intera sanità valdostana. Il dottor Renato Santucci ha spiegato che la procedura consente, in casi accuratamente selezionati, di trattare piccole neoplasie con un approccio estremamente mininvasivo. Un aspetto distintivo è l'utilizzo delle cavità naturali del corpo, eliminando la necessità dei "tre buchini" tipici della chirurgia laparoscopica. Il vantaggio principale consiste nell’ottenere l'asportazione completa della lesione in un unico momento.

Questo garantisce una ripresa più rapida, un rischio infettivo ridotto al minimo, mantenendo un'elevata efficacia oncologica.

Implicazioni e prospettive per la sanità valdostana

Il direttore sanitario dell’azienda Usl, Mauro Occhi, ha sottolineato che questa procedura "rappresenta bene la direzione nella quale vogliamo continuare a far crescere la sanità valdostana: competenze professionali elevate, tecnologie avanzate e cure sempre meno invasive per il cittadino". L’azienda Usl ha inoltre dichiarato di sostenere attivamente questo percorso con investimenti importanti, accompagnati da un costante lavoro sull'appropriatezza prescrittiva. L’introduzione di questa tecnica si inserisce in una strategia più ampia, volta a migliorare la qualità delle cure offerte e a ridurre l’invasività degli interventi per i pazienti.