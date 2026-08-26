Il Policlinico Federico II di Napoli ha recentemente annunciato di aver superato la soglia dei 150 esami di risonanza magnetica fetale eseguiti con successo in un singolo anno. Questo risultato notevole, comunicato dalla stessa struttura ospedaliera, sottolinea con forza il ruolo sempre più centrale e strategico che l'istituzione ricopre nel campo della diagnostica prenatale avanzata. L’esame in questione, condotto con elevata professionalità presso l’Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini, rappresenta un supporto diagnostico di fondamentale importanza per una valutazione approfondita delle condizioni del feto durante la gravidanza, specialmente in tutti quei casi in cui l’ecografia tradizionale non riesce a fornire informazioni sufficienti per una diagnosi chiara e completa.

Il Policlinico Federico II: un punto di riferimento per la diagnostica fetale

Il centro napoletano, grazie all’impiego di questa tecnologia all'avanguardia quale la risonanza magnetica fetale, offre alle future mamme la possibilità concreta di approfondire la diagnosi di eventuali anomalie congenite. Questa capacità diagnostica avanzata contribuisce in maniera decisiva a una migliore e più efficace gestione delle gravidanze a rischio, permettendo interventi tempestivi e pianificazioni terapeutiche mirate. La struttura ha evidenziato che la maggior parte degli esami richiesti riguarda sospette patologie del sistema nervoso centrale, ma la versatilità della metodica la rende preziosa anche per lo studio dettagliato di altri organi e apparati fetali.

Il Policlinico Federico II si conferma così, a pieno titolo, tra i principali poli di riferimento nel Sud Italia per questa specifica e complessa tipologia di indagine, un primato rafforzato anche dalla sua eccellente collaborazione multidisciplinare che vede coinvolti in sinergia radiologi esperti, ginecologi e neonatologi.

La risonanza magnetica fetale: caratteristiche e indicazioni

La risonanza magnetica fetale è riconosciuta come una metodica diagnostica non invasiva e particolarmente sicura, che permette di ottenere immagini estremamente dettagliate e ad alta risoluzione del feto in sviluppo, senza ricorrere all’utilizzo di radiazioni ionizzanti, garantendo così la massima protezione sia per la madre che per il nascituro.

Generalmente, viene indicata nei casi in cui l’ecografia prenatale di routine non sia sufficiente a chiarire in modo definitivo alcuni aspetti morfologici o a identificare con certezza patologie sospette. L’esame può essere eseguito in totale sicurezza a partire dalla ventesima settimana di gestazione e si è rapidamente affermato come strumento complementare e indispensabile all’ecografia tradizionale, offrendo informazioni diagnostiche aggiuntive di cruciale importanza per una pianificazione ottimale del percorso assistenziale e terapeutico.

L'attività intensiva e qualificata svolta dal Policlinico Federico II nell’ultimo anno ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo di leadership nel panorama nazionale della diagnostica prenatale.

L'impegno costante della struttura si manifesta non solo nei numeri raggiunti, ma anche nella sua attenzione scrupolosa all’aggiornamento tecnologico continuo e alla formazione specialistica del personale medico e tecnico coinvolto nelle complesse procedure di risonanza magnetica fetale. Questo approccio garantisce ai pazienti l'accesso a servizi diagnostici di altissima qualità e precisione, consolidando la reputazione del Policlinico come centro di eccellenza.