Le liste d'attesa in Puglia persistono come una criticità significativa, con prenotazioni per indagini diagnostiche che si estendono fino al 2027 e per visite specialistiche addirittura al 2028. Il presidente della Regione, Antonio Decaro, ha riconosciuto apertamente il disagio, assicurando un monitoraggio quotidiano e l'impegno costante per migliorare la situazione.

La Regione Puglia ha concluso la fase 1 sperimentale del piano di abbattimento nei primi sei mesi del 2026. Durante questo periodo, sono state richiamate oltre 231mila persone e recuperate più di 157mila prestazioni, superando l'obiettivo iniziale fissato a 124.320.

Il recall attivo degli assistiti ha anche permesso la manutenzione delle liste, eliminando prenotazioni non più clinicamente necessarie, duplicate o già eseguite in altri regimi.

Avvio della Fase 2 e nuove direttive

La Giunta regionale ha approvato la delibera che formalizza l'avvio della Fase 2 del Piano sperimentale di abbattimento delle liste d’attesa, in continuità con la deliberazione del 9 gennaio 2026. Entro il 14 settembre 2026, le Aziende sanitarie locali dovranno presentare un programma dedicato con quattro innovazioni principali: lo stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici, con visite gestite direttamente dal medico specialista dell'ospedale di riferimento; l'estensione di esami e visite alle Case di comunità entro la fine dell'anno; l'apertura delle sale operatorie per 12 ore al giorno con turni straordinari per smaltire gli interventi; e un rigoroso controllo sull'appropriatezza delle ricette per prevenire prescrizioni superflue e prenotazioni multiple.

Il presidente Decaro ha specificato che si tratta di regole già adottate in altre regioni d'Italia, volte a eliminare le prenotazioni multiple.

Finanziamento e obiettivi strategici

La nuova deliberazione integra l'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni l'11 giugno 2026, relativa al Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2026-2028, e definisce le direttive regionali valide fino al 31 dicembre 2026. A supporto di queste azioni, è stato stanziato un finanziamento straordinario di 20 milioni di euro, ripartito tra le province in base alla popolazione residente. Queste risorse, utilizzabili entro la fine dell'anno, sono destinate al recupero delle liste d'attesa e alla riorganizzazione delle aziende sanitarie. L'iniziativa mira non solo a incrementare il numero delle prestazioni erogate, ma anche a promuovere una profonda riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali.