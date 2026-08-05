Fratelli d'Italia ha espresso critiche al nuovo piano regionale sulla salute mentale in Umbria. Il gruppo consiliare di FdI ritiene che il piano comporterebbe lo smantellamento della rete dei Centri di salute mentale (Csm), strutture fondamentali sul territorio. Il partito ha dichiarato che "il nuovo piano rischia di compromettere la qualità e la capillarità dei servizi offerti ai cittadini".

Le posizioni di Fratelli d'Italia

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha evidenziato che la riorganizzazione proposta dalla Regione Umbria potrebbe portare alla chiusura o all'accorpamento di diversi Csm, con conseguente riduzione dell'accessibilità ai servizi per persone con disagio psichico.

FdI ha sottolineato che la rete dei Csm rappresenta un presidio fondamentale per la salute pubblica, garantendo interventi tempestivi e supporto continuo a utenti e famiglie.

Il ruolo dei Centri di salute mentale in Umbria

I Centri di salute mentale (Csm) in Umbria sono strutture territoriali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per persone affette da disturbi psichici. Questi centri operano in stretta collaborazione con altri servizi sanitari e sociali, per assicurare una presa in carico globale e personalizzata degli utenti. La loro presenza capillare è considerata un elemento chiave per garantire l'efficacia degli interventi e la continuità delle cure.

Fratelli d'Italia ha chiesto alla Regione Umbria di rivedere il piano, al fine di tutelare la rete dei Csm e assicurare un adeguato livello di assistenza. Il gruppo ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere elevati standard di qualità nei servizi di salute mentale e di valorizzare il ruolo degli operatori.