Il Centro trapianti di cellule staminali e terapie cellulari dell'ospedale policlinico San Martino, sotto la direzione del dottor Emanuele Angelucci, ha tagliato un importante traguardo: cento pazienti sono stati trattati con la terapia Car‑T. Questo programma di terapie cellulari innovative, avviato in un contesto di emergenza pandemica, ha proseguito con continuità negli anni, affermandosi come una delle strategie terapeutiche più innovative e promettenti per la cura di specifiche neoplasie ematologiche.

La terapia Car‑T: meccanismo d'azione e impieghi attuali

Le terapie Car‑T, che si basano sulle Chimeric antigen receptor (CAR)‑T cell, rappresentano un approccio altamente personalizzato. Esse sfruttano i linfociti T del paziente, i quali vengono prelevati e successivamente modificati geneticamente in laboratorio attraverso sofisticate tecniche di ingegneria. L'obiettivo di questa modifica è rendere i linfociti T capaci di riconoscere specifici bersagli presenti sulle cellule tumorali. Una volta reinfuse nel paziente, queste cellule Car‑T ingegnerizzate sono in grado di individuare e distruggere in modo mirato le cellule malate, offrendo una risposta precisa e potente contro il tumore.

Attualmente, in Italia, l'applicazione della terapia Car‑T è estesa al trattamento di diverse neoplasie ematologiche a cellule B.

Tra queste rientrano alcune forme di leucemia e vari tipi di linfoma che si sono dimostrati recidivati o refrattari alle terapie convenzionali. Negli ultimi anni, le indicazioni terapeutiche per questa innovativa cura si sono progressivamente ampliate, includendo ora anche il mieloma multiplo, offrendo nuove speranze a un numero crescente di pazienti.

Sperimentazioni cliniche e organizzazione del programma al San Martino

Il Policlinico San Martino si distingue per l'impegno nella ricerca avanzata, con due importanti sperimentazioni cliniche attive che coinvolgono la terapia Car‑T. Una di queste è focalizzata sulle patologie auto‑immuni e viene condotta in stretta collaborazione con l'equipe del professor De Palma.

L'altra sperimentazione riguarda la sclerosi multipla, sviluppata grazie alla sinergia con il dipartimento di Neurologia, diretto dal professor Schenone e dalla professoressa Inglese. Queste ricerche promettono di estendere l'applicazione delle terapie cellulari a nuove categorie di pazienti, aprendo scenari futuri per la medicina.

La gestione del programma Car‑T al San Martino è affidata a una specifica unità funzionale multidisciplinare. Questa squadra è composta da professionisti altamente specializzati, tra cui ematologi esperti in trapianto di cellule staminali, neurologi, cardiologi, infettivologi, anestesisti, medici della medicina trasfusionale e farmacisti ospedalieri. A supporto di questa complessa attività, operano inoltre due team infermieristici dedicati, garantendo un'assistenza completa e integrata ai pazienti.

L'impegno per la ricerca e le terapie avanzate nel sistema sanitario

L'assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, ha sottolineato l'importanza di un continuo investimento nel settore. Ha dichiarato che l'obiettivo primario deve essere quello di «continuare a investire nella ricerca, nelle terapie avanzate e nelle professionalità, perché ogni innovazione che diventa cura accessibile rappresenta un passo avanti per la qualità e l'efficacia del nostro sistema sanitario». Questa visione evidenzia l'impegno costante nel promuovere il progresso medico e rendere disponibili ai cittadini le cure più all'avanguardia.