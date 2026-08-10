Il Numero unico europeo 116117, punto di riferimento per l'assistenza sanitaria non urgente, ha registrato un'attività particolarmente intensa in Veneto nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 4 agosto. In questo arco temporale, il servizio ha ricevuto un totale impressionante di 55.691 chiamate, a testimonianza della sua crescente importanza per i cittadini. Attivo 24 ore su 24 e operativo su tutto il territorio regionale, il 116117 si avvale di una solida infrastruttura, basata su due centrali operative strategicamente posizionate a Mestre e a Vicenza.

Un dato significativo che evidenzia l'efficienza del sistema è il tempo medio di gestione delle richieste: ogni chiamata è stata processata in appena 4 minuti e 49 secondi, garantendo così un supporto rapido e organizzato a chiunque necessiti di orientamento o assistenza sanitaria senza carattere di urgenza immediata.

Potenziamento del personale e struttura operativa

La robustezza del servizio è garantita da un team dedicato di 114 operatori, distribuiti con precisione tra le due centrali: 67 professionisti sono impiegati a Mestre e 47 a Vicenza. All'interno di questo organico, nove figure sono medici, un dettaglio che assicura una prima valutazione qualificata e un indirizzamento appropriato delle richieste.

Per rispondere all'elevata e costante mole di chiamate, la Regione ha prontamente implementato un piano di potenziamento del personale. Già dal primo agosto, otto nuovi operatori hanno iniziato il loro servizio, rafforzando la capacità di risposta. Ulteriori dieci figure professionali si uniranno al team a partire dal primo settembre, consolidando ulteriormente l'organico. Queste nuove assunzioni sono una risposta diretta alla necessità di gestire un flusso di richieste sempre più consistente, con la previsione di ulteriori inserimenti qualora le dinamiche del servizio lo rendessero indispensabile. L'obiettivo è mantenere e migliorare gli standard di efficienza e tempestività, garantendo che ogni cittadino possa ricevere l'attenzione necessaria.

Il ruolo cruciale del 116117 e la distinzione con le emergenze

Il Numero unico europeo 116117 è stato specificamente progettato per intercettare e gestire i bisogni sanitari non urgenti della popolazione, fungendo da filtro e da guida nel complesso sistema sanitario. Il protocollo operativo è ben definito: l'operatore, dopo aver ascoltato la richiesta dell'utente, effettua una prima e accurata valutazione del caso. Successivamente, apre una scheda personale per il cittadino e lo indirizza con precisione verso la risorsa più idonea. Le opzioni di indirizzamento sono molteplici e includono i servizi territoriali, le innovative case di comunità, la guardia medica turistica, particolarmente utile in specifici periodi dell'anno, e, nei rari casi in cui la situazione si riveli più grave del previsto, il Suem 118.

È di vitale importanza ribadire la netta distinzione tra i due servizi: il 118 deve essere sempre e solo contattato per le vere emergenze, gli incidenti gravi e tutte le situazioni che comportano un pericolo imminente per la vita o la salute.

La rilevanza del 116117 assume un'importanza ancora maggiore, specialmente durante il periodo estivo. In questi mesi, infatti, molti cittadini si trovano in località di vacanza, spesso distanti dalla propria rete di medici di famiglia o dai servizi sanitari abituali. In tali circostanze, il 116117 si configura come un punto di riferimento essenziale e affidabile per ottenere consulenza, assistenza e un corretto orientamento sanitario. Grazie alla sua organizzazione capillare, al personale altamente qualificato e alla chiara definizione del suo ambito di intervento, il sistema garantisce una copertura efficace per la gestione delle richieste sanitarie non urgenti in tutto il Veneto, contribuendo in modo significativo a decongestionare i pronto soccorso e a offrire risposte mirate e tempestive ai cittadini, migliorando l'accesso complessivo all'assistenza.