La seconda edizione di Spiagge della Salute, l'evento itinerante dedicato a sport e prevenzione, farà tappa a Casalbordino, in provincia di Chieti, domenica 9 agosto. L'iniziativa, che quest'anno coinvolge dieci rinomate località balneari italiane, si svolgerà presso il lido Stella del Sud con orario continuato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per residenti e turisti sarà un'opportunità unica per accedere a consulti medici gratuiti e partecipare a diverse attività ricreative, il tutto a pochi passi dal mare.

Prevenzione e consulti specialistici gratuiti

L'evento offrirà consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale, condotti da qualificati professionisti appartenenti a prestigiose società scientifiche. Lo sportello dermatologico, realizzato in collaborazione con l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), porrà l'accento sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e sull'importanza di una corretta protezione della pelle. Parallelamente, lo sportello nutrizionale, a cura dell'Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (Adi), si concentrerà sui sani e corretti stili di vita, sull'importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull'impatto cruciale dell'alimentazione sulla salute generale, inclusa quella della pelle.

Attività in spiaggia e sicurezza in acqua

La manifestazione si articolerà in due aree distinte per ottimizzare l'esperienza dei partecipanti. All'interno del "truck della salute" si terranno i consulti medici, garantendo privacy e professionalità. Sulla spiaggia, invece, sarà allestita un'area dedicata alle attività ricreative e dimostrative. Grazie alla preziosa collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, e con la Società italiana cani salvataggio (Sics), saranno proposte emozionanti dimostrazioni di salvamento e fornite informazioni utili e pratiche sulla prevenzione in acqua, fondamentali per la sicurezza balneare. L'intera iniziativa è promossa da Asc Attività Sportive Confederate, con il supporto del Sindacato Italiano Balneari (Sib) e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a sottolineare l'importanza istituzionale dell'evento.

Spiagge della Salute: un format per il benessere

Spiagge della Salute si conferma un format itinerante di successo, ideato per promuovere attivamente la prevenzione e l'attività fisica nelle più belle località balneari italiane. Ogni tappa è pensata per offrire un mix equilibrato di servizi: dai consulti medici gratuiti in dermatologia e nutrizione, alle coinvolgenti attività sportive e ludiche, fino alle essenziali dimostrazioni di salvamento. L'obiettivo è coinvolgere residenti e turisti di tutte le età, sensibilizzando sull'importanza di adottare comportamenti sani e sicuri in spiaggia e nella vita quotidiana, attraverso un approccio diretto e accessibile in aree attrezzate a ridosso del mare.