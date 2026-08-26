L'Ospedale Umberto Parini di Aosta ha introdotto una nuova tecnica mininvasiva per l'asportazione dei tumori gastrici. L'annuncio, avvenuto il 26 agosto 2026, segna un passo avanti nel trattamento delle neoplasie allo stomaco nella regione, promettendo un recupero più rapido e degenze ridotte. Il team di chirurgia generale ha adottato questa metodica, che si avvale di strumenti endoscopici di ultima generazione, permettendo di rimuovere le neoplasie senza ampie incisioni addominali.

La procedura, già applicata con successo su diversi pazienti, ha dimostrato risultati positivi in radicalità oncologica e nel decorso post-operatorio.

Il direttore di chirurgia generale ha dichiarato: "Questa tecnica offre un'opportunità significativa per elevare la qualità delle cure ai nostri pazienti".

Vantaggi e applicazione della tecnica mininvasiva

La tecnica mininvasiva al Parini di Aosta consente di trattare i tumori gastrici con un impatto minore rispetto alla chirurgia tradizionale. Gli interventi sono eseguiti tramite piccoli accessi cutanei, con strumenti chirurgici e telecamera che guidano il chirurgo. Questo approccio riduce complicanze, dolore post-operatorio e tempo di recupero. La procedura è indicata per pazienti selezionati con neoplasie localizzate e in stadio iniziale. L'Ospedale Parini sottolinea che questa metodica si inserisce in un percorso di continuo aggiornamento di competenze e tecnologie.

L'Ospedale Parini: eccellenza in chirurgia oncologica

L'Ospedale Umberto Parini, principale presidio della Valle d'Aosta, è un centro di riferimento per diagnosi, cura e riabilitazione in molte specialità. Dotato di reparti d'eccellenza e attrezzature all'avanguardia, pone attenzione a innovazione tecnologica e formazione del personale. L'introduzione di questa nuova tecnica per l'asportazione dei tumori gastrici rafforza il suo ruolo regionale nella chirurgia oncologica e nell'adozione di procedure avanzate, migliorando efficacia dei trattamenti e qualità della vita dei pazienti.