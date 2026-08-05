La presidente Alessandra Todde ha illustrato in Consiglio regionale l’articolo 1 della variazione di bilancio sulla sanità della Regione Sardegna il 5 agosto 2026. L'intervento prosegue un percorso avviato per rafforzare il Fondo sanitario regionale e sostenere interventi cruciali.

Tra le iniziative già attuate, spicca il piano straordinario per l’assunzione di 500 medici, 1.000 infermieri, 200 professionisti sanitari stranieri e 50 tecnici di laboratorio. Il settore della medicina generale è stato potenziato con oltre 100 medici destinati a sedi carenti (incentivi per aree disagiate), e la medicina penitenziaria ha coperto 32 posti su 50.

Alle critiche dell’opposizione sulla delega alla Sanità, Todde ha replicato ribadendo l’importanza dei risultati concreti e l’impegno della sua squadra per migliorare il sistema sanitario regionale.

Misure finanziarie e operative

La variazione di bilancio stanzia 33,4 milioni di euro (triennio) per incentivi al personale sanitario nelle comunità disagiate e 11,5 milioni per l'elisoccorso regionale. Introduce le Case di comunità mobili (5 milioni di euro) e incrementa il REIS a 52,4 milioni di euro (+13,8 milioni) per le famiglie in difficoltà. Altri 56 milioni di euro (triennio) per attrarre talenti e nuove imprese in Sardegna.

Sul fronte sociosanitario, sono allocati 8 milioni di euro per l’integrazione delle rette delle strutture residenziali (sperimentale per il 2026) e 53 milioni di euro per stabile personale infermieristico nelle strutture sociosanitarie.

Programmazione e potenziamento del personale

La manovra si allinea al Piano regionale dei servizi alla persona, un miliardo e mezzo di euro per coordinare la rete di servizi sociali e sociosanitari. Include il rifinanziamento di Ritornare a Casa (15 milioni di euro) e un fondo per le rette nelle comunità integrate. Todde ha evidenziato la necessità di rafforzare la programmazione delle aziende sanitarie, superando il riallineamento annuale dei bilanci ASL per una ripartizione preventiva e più efficace.

La variazione di bilancio, oltre a consolidare il finanziamento delle aziende sanitarie, supporta il potenziamento degli organici del Servizio sanitario regionale, introducendo mille infermieri, cinquecento medici e medici stranieri. L’obiettivo è dotare la sanità sarda di strumenti per affrontare le sfide future, assicurando programmazione stabile, risposta efficace ai bisogni e maggiore uniformità dei servizi.