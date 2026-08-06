Nell'ambito delle attività di prevenzione stabilite dal Piano regionale arbovirosi 2026, la Direzione regionale Salute e Welfare dell'Umbria ha confermato l'isolamento del virus West Nile. Il rilevamento è avvenuto in alcuni esemplari di gazza nella provincia di Perugia, durante i controlli sistematici sull'avifauna selvatica, realizzati in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia regionali. Questa scoperta sottolinea l'efficienza della rete di monitoraggio del territorio umbro, fondamentale per la tutela della salute pubblica.

La Direzione regionale ha ribadito che il virus West Nile non si trasmette per contatto diretto tra persone o da animale a uomo.

L'infezione si contrae esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette, in particolare la Culex pipiens, che può veicolare il virus dopo aver punto uccelli selvatici infetti. Questi ultimi sono considerati il serbatoio naturale del virus. Il monitoraggio costante della gazza (Pica pica), identificata come "specie bersaglio" per la sorveglianza attiva, permette agli esperti di individuare la presenza del virus nell'ambiente con notevole anticipo, prevenendo un eventuale coinvolgimento di esseri umani o altri animali.

Misure di prevenzione e sorveglianza in atto

Per la provincia di Perugia, classificata come area ad alto rischio, il piano regionale prevede un programma rigoroso con ben quattrocento campionamenti su queste specie.

L'individuazione del virus ha fatto scattare immediatamente i protocolli previsti per la massima tutela della salute pubblica. Sul fronte trasfusionale, sono state prontamente avviate misure di sicurezza per le donazioni di sangue ed emocomponenti nella zona interessata, con l'obiettivo di azzerare ogni possibile rischio di trasmissione.

In parallelo, le amministrazioni comunali coinvolte sono state sollecitate a rafforzare con urgenza i trattamenti larvicidi e le azioni di contenimento delle zanzare nelle aree più sensibili. Il monitoraggio tramite trappole dedicate, volto a verificare la densità degli insetti sul territorio, prosegue con cadenza quindicinale, garantendo una vigilanza costante sull'evoluzione della situazione.

La Regione Umbria ha inoltre evidenziato che proseguono in modo costante le verifiche sanitarie sugli equidi. I cavalli, analogamente agli esseri umani, non possono trasmettere l'infezione ad altri individui. Tuttavia, la sorveglianza veterinaria attiva tutto l'anno assicura un'osservazione continua e un intervento tempestivo per rilevare qualsiasi eventuale sintomo neurologico, registrandolo nei sistemi informativi nazionali entro ventiquattro ore.

Strategie regionali e approccio "One Health"

Il piano regionale di prevenzione e sorveglianza per il contenimento del rischio di diffusione del West Nile Virus in Umbria si articola in una serie di azioni coordinate. La Regione ha istituito un tavolo tecnico regionale dedicato, che supervisiona campionamenti entomologici e sulla fauna selvatica.

La sorveglianza clinica umana è attiva per tutto l'anno e viene intensificata nel periodo compreso tra maggio e novembre, i mesi di maggiore attività delle zanzare.

Sono inoltre previsti interventi operativi di disinfestazione e protocolli straordinari, inclusi l'uso di adulticidi, in caso di circolazione virale sospetta. I Comuni sono tenuti a presentare piani di intervento specifici per le proprie aree di competenza, e vengono organizzati incontri periodici per l'aggiornamento dei protocolli sanitari regionali, assicurando una risposta dinamica e informata.

La Regione Umbria sottolinea con forza l'importanza dell'approccio integrato "One Health", che promuove la collaborazione sinergica tra i diversi settori della sanità pubblica.

Questa strategia mira a garantire una vigilanza rigorosa e ininterrotta, a salvaguardia della salute dei cittadini e della sicurezza di tutto il territorio regionale, dimostrando un impegno complessivo nella gestione del rischio.